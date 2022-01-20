Yıllar sonra İsrail'le kritik temas
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü. Türkiye ve İsrail arasında yıllar sonra bakanlık seviyesinde temas oldu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti
Diplomatik kaynaklar, gün içinde, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'yi ziyaret ihtimaline ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Herzog'la bir telefon görüşmesinde "Türkiye'ye bekleriz" şeklindeki davetine "Ben de gelmek isterim" yanıtını aldığını paylaşmıştı.
Görüşmeler devam ediyor
Ziyarete ilişkin henüz bir takvim bulunmazken Türk ve İsrail tarafında farklı seviyelerde görüşmeler devam ediyor.