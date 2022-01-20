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Gündem Yıllar sonra İsrail'le kritik temas
Gündem

Yıllar sonra İsrail'le kritik temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü. Türkiye ve İsrail arasında yıllar sonra bakanlık seviyesinde temas oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 22:09:00 - 2022-01-20 22:14:05
Yıllar sonra İsrail'le kritik temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti

Diplomatik kaynaklar, gün içinde, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'yi ziyaret ihtimaline ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Herzog'la bir telefon görüşmesinde "Türkiye'ye bekleriz" şeklindeki davetine "Ben de gelmek isterim" yanıtını aldığını paylaşmıştı.

Görüşmeler devam ediyor

Ziyarete ilişkin henüz bir takvim bulunmazken Türk ve İsrail tarafında farklı seviyelerde görüşmeler devam ediyor.

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