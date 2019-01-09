Yılkı atları ve kızıl geyikler için doğaya yem bırakıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğü tarafından Akdağ Tabiat Parkı'na yılkı atları ve kızıl geyikler için yem bırakıldı.

Son 10 gündür etkili olan kar nedeniyle Sandıklı ilçesi sınırlarında bulunan Akdağ Tabiat Parkı ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yılkı atları ve kızıl geyiklerin aç kalmaması amacıyla, ekipler tarafından yemleme yapıldı.

1400 metre rakımlı Kocayayla bölgesine yem bırakmak için giden ekipler, yılkı atları ve domuzlarla karşılaştı. Yaban hayvanlarının uğrak yeri olan bölgeye yonca ve yem bırakılarak, fotokapanlar kuruldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürü Nevzat Alğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağır geçen kış günlerinde hayvanlar için yemleme çalışması gerçekleştirmek üzere bölge müdürlüğüne bağlı tüm illerde ekiplerin yaban hayatı için çalışma yaptığını söyledi.

- "3 ton yem bırakıldı"

Özellikle yılkı atları ve kızıl geyiklerin Akdağ'daki doğal hayatın ayrı birer zenginliği olduğunu belirten Alğan, şöyle konuştu:

"Kışın zor koşullarında yaban hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. 3 bin 400 hektarlık yaban hayatı geliştirme sahasında 1400 metre yüksekliği bulunan Akdağ'ın Kocayayla bölümünde 300'e yakın yılkı atı, 200 civarında kızıl geyik, bunların yanında yaban domuzu, kanatlı yırtıcılar bulunuyor. Endemik tür olarak koruma altına alınmış akbabalarımız var. Afyonkarahisar ve çevresinde etkili olan kar yağışı neticesinde hayvanlar güçlükle yiyecek bulabiliyor. Yemleme çalışmasında bugüne kadar bir ton saman balyası ile arpa, buğday ve mısırdan oluşan yaklaşık 3 ton yemi doğaya bıraktık."

- "Fotokapanlarla kayıt altına alıyoruz"

Doğal yaşamın insanlar tarafından daha iyi algılanması ve korunması, yaban hayvanlarının kayıt altına alınması ve insanlara gösterilebilmesi için çeşitli bölgelere fotokapanlar kurduklarını anlatan Nevzat Alğan, "Fotokapanlarla alınan görüntülerde çok güzel enstantaneler ortaya çıkıyor. Bu güzelliklerin vatandaşlara gösterilmesi, yaptığımız çalışmaların halk tarafından bilinmesi için bunları paylaşıyoruz. Avcılardan da isteğimiz bu çetin geçen kış şartlarında yemek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının avlanmamasıdır. Çünkü zaten şartlar onların yaşamasını zorlaştırıyor." diye konuştu.

Alğan, yemleme çalışmalarının kış boyunca devam edeceğini, sokak hayvanları için de yiyecek bıraktıklarını vurgulayarak, kent merkezinde de müdürlüğe bağlı ekiplerin mahallelerde belirli noktalara kedi ve köpekler için mama bıraktığını bildirdi.