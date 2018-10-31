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Yılın son enflasyon raporu açıklanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya yılın son enflasyon raporunu açıklıyor.

31 Ekim 2018 Çarşamba 10:44
Yılın son enflasyon raporu açıklanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya yılın son enflasyon raporunu açıklıyor.

Çetinkaya'nın konuşmasında öne çıkanlar şöyle;

- 3.çeyreğe ilişkin açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret etmekte.

- Gelişmiş ülkelerde getirilerin yükselmesi ve uluslararası ticarete ilişkin korumacılık eğilimlerinin güçlenmesi, küresel finansal piyasalarda oynaklığa yol açtı.

- Enflasyondaki artışın alt gruplar geneline yayılması ve döviz kuru geçişkenliği görece düşük olan ürün gruplarında dahi yüksek fiyat artışları kaydedilmiş olması, fiyatlama davranışının belirgin şekilde bozulduğuna işaret etmektedir.

- 2018 için gıda fiyat enflasyonu tahminini yüzde 13,0'ten yüzde 29,5'e yükselttik.

- Petrol varil fiyatları varsayımını 2018 için ortalama 73 dolardan 75 dolara, 2019 için ise 73 dolardan 80 dolara yükselttik.

- Enflasyonun 2018 sonunda yüzde 23,5 olacağı, 2019'da yüzde 15,2’ye ve 2020'de yüzde 9,3'e gerileyeceği tahmin edilmektedir.

- Önümüzdeki dönemde de enflasyonun en kısa zamanda hedeflere doğru yönelmesi için gerekli parasal duruşu koruyarak elimizdeki bütün araçları fiyat istikrarı doğrultusunda kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 10:44
  1. Merkez Bankası
  2. Enflasyon raporu

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