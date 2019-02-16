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“Yılın mutlu ilçesi” Nilüfer

Nilüfer Belediyesi, “yılın mutlu ilçesi” ödülüne lâyık görüldü.

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:07
“Yılın mutlu ilçesi” Nilüfer

Nilüfer Belediyesi, “yılın mutlu ilçesi” ödülüne lâyık görüldü.


Nilüfer Belediyesi’nin park, kültür sanat ve sosyal destek alanında yaptığı hizmetler, ATRAX19 çatısı altında düzenlenen “Shining Star Awards 2019”da ödüle lâyık görüldü. Bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilen Shining Star Awards 2019 Ödülleri’nde Nilüfer Belediyesi, “tema yıldızları-mutlu şehirler” kategorisinde “yılın mutlu ilçesi” ödülünün sahibi oldu.


Nilüfer Belediyesi de jürinin titiz değerlendirmesi sonucu, park ve düzenlenmiş yeşil alanları, kültür sanat ve spor etkinlikleri, müzeleri, huzurevi, Şiir Kulesi ve Dernekler Yerleşkesi gibi projeleri, sosyal destek alanında ürettiği örnek hizmetleriyle, Shining Star Awards Ödülü’ne değer görüldü.


Yarışmanın ödülleri, İstanbul’da düzenlenen gecede sahiplerine verildi. Shining Star Award 2019 Ödül Töreni’ne Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Yalçın Işıkyıldız ile Nilüfer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Derya Özgök de katıldı. Shining Star Award 2019 Ödül Töreni’nde Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’e “yılın mutlu ilçesi” ödülünü, Polin Waterparks Pazarlama ve İletişim Direktörü Şöhret Pakiş verdi.


Shining Star Awards’da 2016 yılında da Nilüfer Müzik Festivali ile “yılın en iyi festival ödülü”nü aldıklarını hatırlatan Mustafa Bozbey, bu yıl da “yılın mutlu ilçesi” seçilmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yapılan araştırmaya göre Nilüfer nüfusunun yüzde 85’inin Nilüfer’de yaşamaktan mutlu olduğunu belirten Bozbey, “Bunun karşılığı da işte bu ödül. Tüm Nilüferliler’e, çalışma arkadaşlarıma ve katkısı olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bu ödül, Nilüferliler’in ve Nilüfer Belediyesi çalışanlarının hak ettiği bir ödül” dedi.


Bozbey, “Bursa’yı da mutlu şehir yaparak, insanların yaşamaktan keyif alacağı, mutluluk oranını üst düzeye çıkararak bu ödülleri almaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki Bursalılar da gülümseyecek” şeklinde konuştu.


Shining Star Award 2019 Ödül Töreni’nde toplam 16 kategoride 20 kurum ödül almaya hak kazandı. Yılın mutlu şehri ödülünü İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Belediyesi alırken, gecede Bursa Orhangazi Belediyesi de ödül aldı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 13:07
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