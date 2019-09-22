0553 313 94 23

Ordu'nun Çambaşı Yaylası'na yılın ilk karı düştü!

Ordu'nun yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

22 Eylül 2019 Pazar 14:46
Ordu'nun Çambaşı Yaylası'na yılın ilk karı düştü!

Yörede sahil kesiminde gece yağmur etkili olurken, yükseklerde ise kar yağışı görüldü.

Kar yağışıyla 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ve bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası beyaza büründü. Çambaşı Yaylası'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının düşmesinin ardından bölgede kar yağışının başladığını söyledi.

Gece boyunca devam etti

Çambaşı Yaylası'na mevsimin ilk karının düştüğüne işaret eden Kaya, gece boyunca yağışın devam ettiğini belirtti.

Kar yağışının, ilçede geçen yıl resmi olarak hizmet vermeye başlayan kayak tesisini beyaza bürüdüğünü ifade eden Kaya, bazı vatandaşların o anları cep telefonlarıyla görüntülediğini söyledi.

Kaya, halen yaylada bulunan besicilerden gerekli önlemleri almalarını istedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 14:46
  1. Ordu
  2. Çambaşı Yaylası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Baklavacı magandalar dükkanın ismini değiştirdi
    1. Baklavacı magandalar dükkanın ismini..
    2. e-Belediye Bilgi Sistemi ile yıllık 3..
    3. ABD, Irak'ta kullanmıştı! Bebeklerde..
    4. Aracıyla 60 metreden düşerek hayatını..
    5. Ordu'ya kar yağdı
    6. Evlat nöbetindeki aileler 'yeter..
    7. Mersin'de bir saat önce aldığı..
    8. Fatih Terim'e övgü: "Yeteneğine hayran..
    9. Çin'de eylemciler AVM’yi bastı
    10. Şüpheli grup durduruldu, 33 kişi..
    11. Akılalmaz olay! ‘Büyük bir şebeke var..
    12. TÜROFED Başkanı Osman Ayık: Hedefin..
    13. Nevşehir'de tartıştığı eşini..
    14. Damadını kına gecesinde öldürmek için..
    15. 25 yaşındaki genç olay yerinde..
    16. Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka..
    17. Ilıcalı: F.Bahçe'nin kadrosu mucize gibi
    18. Kırıkkale'de bir fabrika yangını daha!..
    19. Bir saat önce aldığı otomobil kül oldu
    20. Yılın ilk karı o ile düştü!
    21. AK Parti'den ekmek nöbetine tam destek
    22. Koca dehşeti! Çok sevdiğim için..
    23. Baklavacı magandalar tabelalarını..
    24. Kırıkkale'de fabrika yangını çıktı
    25. Muğla'da mülteci minibüsü kaza yaptı,..
    26. Baklavacıların 'tabela' oyunu!
    27. Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu..
    28. Şanlıurfa isotundan sabun imal edildi
    29. Türkiye KOBİ alanında dünyaya örnek..
    30. TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın..
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' şoku! İptal edildi
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    Bu kez Kral Selman konuştu!
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz
    ABD'li siyasetçi ezber bozdu: Katiller için İran'la savaşa mı gireceğiz
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’
    ‘Bölgeyi hedef alırız’ diyen ABD’ye sert cevap! ‘Vurabileceklerimiz arasında F-35’ler de var’
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’
    Rus uzmandan dikkat çeken açıklama! ‘Türkiye’nin bunu farketmesi ABD’yi ürkütüyor’

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    Ormanı yakan kundakçı terörist itiraf etti: Örgütten talimat aldık
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı
    Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı