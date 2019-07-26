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Yılın ilk 7 ayında yurt dışına kaçmaya çalışan 16 bin 763 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen “Düzensiz Göç ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı" Kuşadası’nda gerçekleştirildi.

26 Temmuz 2019 Cuma 13:24
Yılın ilk 7 ayında yurt dışına kaçmaya çalışan 16 bin 763 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen “Düzensiz Göç ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı" Kuşadası’nda gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik verilerine göre, yılın ilk 7 ayında yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 16 bin 763 kaçak göçmen yakalandı.


İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın İsmail Çataklı Başkanlığında Kuşadası Korumar Otel’de gerçekleştirilen“Düzensiz Göç ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı"naAydın Valisi Yavus Selim Köşger, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ile ilgili kurum yöneticileri katıldı.


7 ayda 28 göçmen öldü, 31 organizatör yakalandı


Düzensiz göç olaylarıyla mücadele için koordinasyon sağlanmasının hedeflendiğini toplantıda, yıllara dayalı düzensiz göç istatistikleri de ele alındı. Sahil Güvenlik verilerine göre, yılın ilk 7 ayında meydana gelen 461 düzensiz göç olayında yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 16 bin 763 kaçak göçmen yakalandı. Bu olaylarda 28 kaçak göçmen hayatını kaybederken, insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında da 7 ayda 31 organizatör yakalandı.


Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda düzensiz göçmen hareketlerinin artış gösterdiği, ancak sahil güvenlik ekiplerinin havadan ve denizden yaptığı başarılı çalışmalarla kaçışların büyük ölçüde önlendiği vurgulandı. Toplantıda koordinasyon sağlanması ve mücadelenin daha etkin yürütülmesi için emniyet, jandarma, göç idaresi ve sahil güvenlik birimleri arasında sürdürülen koordinasyon ve iş birliğinin üst düzeye çıkarılmasına karar verildi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 13:24
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