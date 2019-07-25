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Yılın ilk 6 ayında yaklaşık 1 milyon konut satıldı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı:- "İlk 6 ay sonu itibarıyla satış işlemlerine baktığımızda, 1 milyon civarında satış işlemi gerçekleşmiş. Buna karşılık da aşağı yukarı 4 milyar harç geliri elde edilmiş"- "Yabancılara gayrimenkul satışıyla ilgili işlemlerde geçen yıllara göre ciddi artış söz konusu"

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:25
Yılın ilk 6 ayında yaklaşık 1 milyon konut satıldı

ANKARA (AA) - AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, "İlk 6 ay sonu itibarıyla satış işlemlerine baktığımızda 1 milyon civarında satış işlemi gerçekleşmiş. Buna karşılık da aşağı yukarı 4 milyar harç geliri elde edilmiş. Yabancılara gayrimenkul satışıyla ilgili işlemlerde geçen yıllara göre ciddi artış söz konusu." dedi.

Adlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de gayrimenkul hareketliliğinin çok fazla olduğunu söyledi.

Türkiye'de artık gayrimenkulün yatırım aracı olarak görüldüğünü, bu konuda ciddi bir canlılık yaşandığını belirten Adlı, rakamlara bakıldığında geçen yıla göre bu yılki satışlarda çok fazla değişiklik görülmediğini ifade etti.

Konut satışlarına ilişkin bilgiler veren Adlı, şöyle konuştu:

"İlk 6 ay sonu itibarıyla satış işlemlerine baktığımızda aşağı yukarı 1 milyon civarında satış işlemi gerçekleşmiş. Buna karşılık da aşağı yukarı 4 milyar harç geliri elde edilmiş. Genel olarak bakıldığında bazen ekonomik anlamda kara tablo çizilir. Fakat gayrimenkuldeki hareketlilik ekonominin de ciddi göstergesi. Bu göstergeler de Türkiye'de 'ekonomi çok kötüye gidiyor' gibi bir görüntünün de doğru olmadığını ortaya koyuyor."

- "Sahil kesimlerde ciddi talep var"

Adlı, Türkiye'de vatandaşlık edinimiyle ilgili şartların kolaylaştırılmasından sonra vatandaş olmak isteyenlerin oranında ciddi artışlar olduğunu söyledi.

Yabancılara konut satışında da canlılık yaşandığını dile getiren Adlı, "Bu sene içerisinde 3 bin civarında sadece vatandaş olmak için gayrimenkul alan yabancılar var. Onun ötesinde de yabancılara gayrimenkul satışıyla ilgili işlemlerde geçen yıllara göre ciddi artış söz konusu." diye konuştu.

Yılın ilk 6 ayında yabancılara 20 bin civarında gayrimenkul satışının gerçekleştiğini aktaran Adlı, şöyle konuştu:

"Şu anda Iraklılar, Almanlar, İngilizler, Ruslar, İranlılar ve Afganistanlılar ilk sırada yer alıyor. Bunların dışında dünyanın birçok ülkesinde bizden gayrimenkul talebinde bulunan insanlar söz konusu. Türkiye, turizm cenneti olan bir yer. Yabancıların özellikle birçoğu da yaz tatillerinde kullanmak için Türkiye'de zaman geçirme düşüncesiyle gayrimenkul alıyor. Sahil kesimlerde bu konuda ciddi talep var. Irak, İran ve Afganistanlıların daha çok İstanbul, Ankara veya Bursa civarlarında konut talepleri söz konusu."

Türkiye'de "Yabancılara konut satışı" denildiğinde bazı vatandaşlar tarafından soğuk karşılandığını belirten Adlı, "Satış yapılıyor ama en ufak bir tehlike söz konusu olduğu zaman devletin bu yerleri kamulaştırma yetkisi her zaman var. Bu yönüyle herhangi bir sıkıntının olması söz konusu değil. Özellikle gelişmiş ülkeler bu konuda hiçbir sınırlama getirmiyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:25
  1. Konut Satışı
  2. Mehmet Zeki Adlı
  3. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

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