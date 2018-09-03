FIFA yılın futbolcu adayları 2018 Messi'nin papucu dama atıldı!
FIFA tarafından belirlenecek olan yılın en iyi futbolcuları için adaylar belirlendi. Yılın en iyi futbolcu ödülü için dünyaca yıldız oyuncularbelirlendi. Yıldız oyuncu Messi'nin ilk kez papucu dama atıldı. 11 yıl sonra ilk kez Messi FIFA Yılın En İyi Futbolcusu Ödülü'ne aday gösterilmedi. FIFA Yılın En İyi Futbolcusu Ödülü'ne kimler aday gösterildi?03 Eylül 2018 Pazartesi 17:14
FIFA tarafından belirlenecek olan yılın en iyi futbolcuları için adaylar belirlendi. Yılın en iyi futbolcu ödülü için dünyaca yıldız oyuncular belirlendi. 11 yıl sonra ilk kez Messi FIFA Yılın En İyi Futbolcusu Ödülü'ne aday gösterilmedi. FIFA Yılın En İyi Futbolcusu Ödülü'ne kimler aday gösterildi?
2018’in en iyi futbolcuları adayları son dakika belirlendi. Yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü için Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma'nın yanı sıra Muhammed Salah, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Benjamin Pavard, Lionel Messi, Riley McGree, Giorgian de Arrascaeta, Denis Cheryshev ve Lazaros Christodoulopoulos yarışacak.
MESSİ'NİN PAPUCU DAMA ATILDI
Lionel Messi, 2007'den bu yana ilk kez FIFA Yılın En İyi Futbolcusu Ödülü'ne aday gösterilmedi. Kadınlarda en iyi futbolcu adayları Norveçli Ada Hegerberg, Alman Dzsenifer Maroszan ve Brezilyalı Marta oldu. Kategorilerinde zirveye çıkacak isimler, İngiltere'nin başkenti Londra'da 24 Eylül'de yapılacak tören ile belli olacak.
FIFA yılın futbolcu adayları:
Cristiano Ronaldo - Juventus
Luka Modric - Real Madrid
Mohamed Salah – Liverpool
FIFA yılın en iyi teknik direktörü adayları
Zlatko Dalic - Hırvatistan
Didier Deschamps - Fransa
Zinedine Zidane - Real Madrid
FIFA yılın kaleci adayları:
Thibaut Courtois - Belçika
Hugo Lloris - Fransa
Kasper Schmeichel - Danimarka
FIFA yılın golü adayları:
Quaresma - İran
Bale - Liverpool
Cheryshev - Hırvatistan
Lazaros - Olympiacos
Ronaldo - Juventus
De Arrascaeta- America Mineiro
McGree - Newcastle Jets
Messi - Nijerya
Pavard - Arjantin
Salah - Everton
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