FIFA yılın futbolcu adayları 2018 Messi'nin papucu dama atıldı!

FIFA tarafından belirlenecek olan yılın en iyi futbolcuları için adaylar belirlendi. Yılın en iyi futbolcu ödülü için dünyaca yıldız oyuncular belirlendi. 11 yıl sonra ilk kez Messi FIFA Yılın En İyi Futbolcusu Ödülü'ne aday gösterilmedi. FIFA Yılın En İyi Futbolcusu Ödülü'ne kimler aday gösterildi?

2018’in en iyi futbolcuları adayları son dakika belirlendi. Yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü için Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma'nın yanı sıra Muhammed Salah, Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Benjamin Pavard, Lionel Messi, Riley McGree, Giorgian de Arrascaeta, Denis Cheryshev ve Lazaros Christodoulopoulos yarışacak.

MESSİ'NİN PAPUCU DAMA ATILDI

Lionel Messi, 2007'den bu yana ilk kez FIFA Yılın En İyi Futbolcusu Ödülü'ne aday gösterilmedi. Kadınlarda en iyi futbolcu adayları Norveçli Ada Hegerberg, Alman Dzsenifer Maroszan ve Brezilyalı Marta oldu. Kategorilerinde zirveye çıkacak isimler, İngiltere'nin başkenti Londra'da 24 Eylül'de yapılacak tören ile belli olacak.

FIFA yılın futbolcu adayları:

Cristiano Ronaldo - Juventus

Luka Modric - Real Madrid

Mohamed Salah – Liverpool

FIFA yılın en iyi teknik direktörü adayları

Zlatko Dalic - Hırvatistan

Didier Deschamps - Fransa

Zinedine Zidane - Real Madrid

FIFA yılın kaleci adayları:

Thibaut Courtois - Belçika

Hugo Lloris - Fransa

Kasper Schmeichel - Danimarka

FIFA yılın golü adayları:

Quaresma - İran

Bale - Liverpool

Cheryshev - Hırvatistan

Lazaros - Olympiacos

Ronaldo - Juventus

De Arrascaeta- America Mineiro

McGree - Newcastle Jets

Messi - Nijerya

Pavard - Arjantin

Salah - Everton