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Yılın en baba buluşması Üsküdar’da gerçekleşti

Babalar Günü’nde babalar, Millet Bahçesi’nde çocuklarıyla birlikte doğayla baş başa bir gün geçirdi.

16 Haziran 2019 Pazar 17:46
Yılın en baba buluşması Üsküdar’da gerçekleşti

Babalar Günü’nde babalar, Millet Bahçesi’nde çocuklarıyla birlikte doğayla baş başa bir gün geçirdi. Babalar Günü programına katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, vatandaşlara kendi elleriyle meyve tabağı ikram ederek bütün babaların Babalar Günü’nü kutladı.


Üsküdar’daki Nakkaştepe Millet Bahçesi, ‘yılın en baba buluşmasına’ sahne oldu. Üsküdar Belediyesince düzenlenen programda bir araya gelen babalar, Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde aileleriyle birlikte renkli bir gün geçirdi. Programa katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, vatandaşlara kendi elleriyle meyve tabağı ikramında bulundu. Vatandaşlara hitaben kısa bir konuşma yapan Başkan Türkmen, Nakkaştepe Millet Bahçesi’ni gezerek vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Babalar Günü dolayısı ile düzenlenen konsere de katılan Başkan Hilmi Türkmen’e AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan ile Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan eşlik etti. Programa babalarıyla birlikte katılan çocuklar ise bir yandan çeşitli meyvelerin tadına bakarken, bir yandan da Üsküdar Belediyesi tarafından ikram edilen pamuk şeker ve patlamış mısırların keyfini çıkardı.


Meyve ikramı öncesinde Nakkaştepe Millet Bahçesi’nde bulunan vatandaşlara hitap eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bugün 16 Haziran, Babalar Günü. Babalar Günü’nü kutluyorum. Hayatta olan tüm babalara sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Babasını kaybeden ailelere baş sağlığı diliyorum. Vefat eden babalarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olan babalarımıza, çocuklarıyla, eşleriyle huzurlu bir aile, mutlu bir gelecek diliyorum. En baba gün nerede kutlanır, Nakkaştepe’de kutlanır. Hoş geldiniz diyorum. Zaman su gibi akıp gidiyor. Burada Şubat, Mart aylarında simit, çay, çorba ikramında bulunuyorduk. Yaz günlerinde dedik ki, meyve ikramında bulunalım. Bu güzel Babalar Günü’nü de fırsat bilerek siz değerli misafirlerimize çok güzel bir meyve tabağı hazırladık. Afiyet olsun" diye konuştu.


Konuşmasında Üsküdarlılara bir müjde açıklayan Başkan Hilmi Türkmen, "Buradan bir müjde daha vereyim. İnşallah Sayın Binali Yıldırım başkanımızla birlikte, 23 Haziran’dan itibaren Üsküdar’ımızda 5 tane daha millet bahçesi yapacağız. Sayın Binali Yıldırım başkanımla birlikte her şey çok daha güzel olacak. Bu akşam televizyonda, saat 21.00’da Binali Yıldırım başkanımızla CHP’nin adayı açık oturuma çıkacak. Şöyle tarafsız bir gözle bu açık oturumu özellikle izlemenizi özellikle istirham ediyorum. Şöyle bir bakın adaylara, vicdanınızla baş başa, şöyle bir ölçün ve kanaatinizle en güzel şekilde doğru karar vereceğinizden asla şüphem yoktur. Haftaya Pazar günü, bugün seçim var. Her şey, herkes susacak, sizler konuşacaksınız. Allah hakkımızda hayırlısı neyse onu nasip etsin. Üsküdar’a yaptığımız işler, eserler belli. Bu eserlerimize inşallah hız kesmeden devam edeceğiz. Tekrar Babalar Günü’nüzü kutluyorum. Allah babalarımıza sağlık, sıhhat versin, başımızdan eksik etmesin. Onların çocuklarına da, annelerine babalarına layık evlatlar olmayı nasip etsin” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 17:46
  1. fotoğraf
  2. doğa
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