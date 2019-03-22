0553 313 94 23

Yılın doktorlarından Vali Demirtaş’a ziyaret

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yılın doktoru seçilen Doç.

22 Mart 2019 Cuma 14:47
Yılın doktorlarından Vali Demirtaş’a ziyaret

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yılın doktoru seçilen Doç. Dr. Selvi Gülaşı ile Dr. Mustafa Yaşar Yılmaz’ı tebrik etti.


Sağlık Bakanlığının Türkiye genelinde her yıl geleneksel olarak kendi illerinde sağlık çalışmalarına sağlanan katkı, sağlık hizmetlerindeki fedakarlık ve duyarlılık kriterlerini dikkate alarak belirlediği yılın doktorları kapsamında Adana’da yılın doktoru seçilen Seyhan Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde görevli Doç. Dr. Selvi Gülaşı ile Karaisalı ilçesi Kırıklı Aile Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Mustafa Yaşar Yılmaz, Vali Mahmut Demirtaş’ı ziyaret etti.


İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer’in de katıldığı ziyarette “Yılın Doktorları”nı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Vali Demirtaş, hayatta önem arz eden birçok şeyin başında insan sağlığı geldiğini belirterek sağlık hizmetlerinin toplumun en temel hizmetlerinden biri olduğunu dile getirdi.


Güçlü bir geleceğe ancak sağlıklı bir toplumla ulaşılabilir anlayışıyla devletin yaptığı sağlık yatırımlarının vatandaşlara daha kaliteli, ulaşılabilir sağlık hizmetleri sunma konusundaki kararlılığının bir göstergesi olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, Adana’da yapılan devasa yatırımlarla da kentimizin gelişen tıp dünyasına hızla ayak uydurduğunu ifade etti.


İnsanlar arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet etmeyi kendine ilke edinmiş ve meşakkatli bir mesleği hakkıyla yerine getiren tüm sağlık sektörü çalışanlarının her türlü saygıyı ve takdiri hak ettiğini ifade eden Vali Demirtaş, insan için huzur ve mutluluğun vazgeçilmez unsuru olan sağlıklı bir hayat için gece gündüz demeden, insanüstü gayret ile görev yapan sağlık sektörü personeline başarılar dilediğini sözlerine ekledi.


Seyhan Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde görevli Doç. Dr. Selvi Gülaşı ile Karaisalı ilçesi Kırıklı Aile Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Mustafa Yaşar Yılmaz ise kabulünden dolayı Vali Demirtaş’a teşekkür ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:47
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOGEM-DER "Cemre Çarşısı" etkinliği
    1. TOGEM-DER "Cemre Çarşısı" etkinliği
    2. Tepeyi park yapmak için çalışıyorlar
    3. Bitlis’te ‘Yerli ve Milli Gençlik’..
    4. Şehirlerarası Otobüs Terminalinde..
    5. AK Parti'nin Konya Mitingi
    6. Mahkemede büyük küstahlık! Şerefsiz,..
    7. FETÖ'nün suikast timine verilen ceza..
    8. Başkan Memduh Büyükkılıç: "Akçakaya..
    9. Malatya Ovası gelin gibi süslendi
    10. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Erdoğan'a..
    11. TCMB döviz kurları
    12. Uludağ Ekonomi Zirvesi
    13. "Kur'an ile sünnet arasına mesafe..
    14. Atletizm Grup Müsabakalarından 7..
    15. Şehit Gazi Birlik-Sen Genel Başkanı..
    16. Perçin ailesinin acı günü
    17. Afyonkarahisar’da helikopter destekli..
    18. "ÖTV ve KDV indirimleriyle paranın..
    19. Yargıtay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a..
    20. "Birbirimizi üzecek davranışlardan..
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde