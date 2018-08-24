Yılın bombası! Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kaptı
Son şampiyon Galatasaray'ın Fenerbahçeli eski oyuncu Simon Kjaer'i Sevilla'dan 1 yıllığına kiraladığı iddia edildi.24 Ağustos 2018 Cuma 13:54
Bafetimbi Gomis'i 6 milyon euro karşılığında Al Hilal'e satan Galatasaray, Sevilla forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Simon Kjaer'i 1 yıllığına kiraladı.
Galatasaray'ın bu transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
Danimarkalı stoper, Sevilla'nın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynadığı Sigma Olomouc maçında kadroda yer almadı. (Fanatik)
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