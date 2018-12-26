Ve yılın bombası! Fenerbahçe ve Beşiktaş takasta anlaştı

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ozan Tufan - Tolgay Arslan takası konusunda anlaştı.

İki isimde takımlarında kadro dışı

Haber Global'e göre iki takımda da kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ve Tolgay Arslan'ın takası için Fenerbahçe ile Beşiktaş anlaşmaya vardı.

Yapılan görüşmeler sonucunda oyuncular da takasa onay verdi. Sözleşme detaylarının hazırlanması ve imzaların atılmasının ardından devre arası kamp döneminde Ozan Tufan Beşiktaş'a, Tolgay Arslan ise Fenerbahçe'ye katılacak.