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"Yılın Bileti" oylamasında ödüller sahiplerini buldu

Biletix'in gerçekleştirdiği oylamada, "En Beğenilen Erkek Şarkıcı" Edis, "En Beğenilen Kadın Şarkıcı" Sıla, "En Beğenilen Müzikal" "Ghost", "En Beğenilen Tiyatro Oyunu" "39 Basamak", "En Beğenilen Stand-up/ Komedi Sanatçısı" Kaan Sekban, "En Beğenilen Festival" GezginFest Van, "En Beğenilen Yabancı Sanatçı" Imagine Dragons oldu

26 Kasım 2018 Pazartesi 23:53
"Yılın Bileti" oylamasında ödüller sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Biletix tarafından gerçekleştirilen "Yılın Bileti" oylamasında, "En Beğenilen Erkek Şarkıcı" Edis, "En Beğenilen Kadın Şarkıcı" Sıla seçildi.

Aynı anda 21 ülkede gerçekleşen ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinliğin ödül töreni, Uniq İstanbul'da yapıldı.

Biletix Genel Müdürü Kemal Erdine, tören öncesi yaptığı konuşmada ellerinden geldiğince iyi deneyimler yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Biz biliyoruz ki bazı anlar anlatılmaz, sadece yaşanır. Özellikle konserler, tiyatro oyunları, müzikaller ve festivallerde yaşanan deneyimler gibi." ifadelerini kullandı.

"En Beğenilen Erkek Şarkıcı" seçilen Edis de alınabilecek ödülün en gerçek ödül olduğunu söyleyerek, "Çünkü klipleriniz izlenebilir, şarkılarınız dinlenebilir, radyoda denk gelinebilir. Bir günde ünlü, bir günde rezil olabilirsiniz ama eğer bir kitle sizin biletinizi almak için emek harcıyorsa o zaman gerçek bir yoldasınız demektir. O yüzden tüm Biletix ailesine ve kendi ekibime çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sıla Gençoğlu adına ödülü alan menajeri Serkan Güney ise ödülü eğlence sektörü emekçilerine armağan ettiğini dile getirdi.

Törende, sahne sanatları kategorisinde "En Beğenilen Müzikal" "Ghost", "En Beğenilen Tiyatro Oyunu" dünyaca ünlü aynı adlı romandan uyarlanan "39 Basamak", "En Beğenilen Stand-up/ Komedi Sanatçısı" ise Kaan Sekban oldu.

Tiyatro gösterisi olduğundan etkinliğe katılamayıp video görüntüsü gönderen Kaan Sekban da Biletix'e ve izleyicilere teşekkür ederek, "Bizler yolun başındaki insanlarız. Böyle kıymetli organizasyonlarda çok kıymetli ödüllerle motive edilmek, gerçekten paha biçilmez bir şey. Bu güzel gece ve böyle bir etkinlik için, sanatçıları motive ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Müzik kategorisinde "En Beğenilen Festival" seçilen GezginFest Van'ın ödülü de Beyoğlu Hayal Kahvesi'nin kurucusu Hasan Fehmi Yaşar ile İnterrail Türkiye Kurucusu Bestami Köse'ye takdim edildi.

"En Beğenilen Yabancı Sanatçı" Imagine Dragons, "En Beğenilen Mekanlar" ise Zorlu PSM, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi ve KüçükÇiftlik Park seçildi.

Tören öncesi sahneye çıkan Biletix çalışanları, vurmalı çalgılarla mini bir konser verdi.

Oylama, Biletix’in resmi internet sitesi www.biletix.com'da, 5-11 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 23:53
  1. Biletix
  2. Edis
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  4. Sıla
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