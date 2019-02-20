0553 313 94 23

“Yılın Basın Fotoğrafları” seçiliyor

Türkiye’nin en köklü fotoğraf yarışması Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nın jürisi Antalya’da toplanıyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:58
“Yılın Basın Fotoğrafları” seçiliyor

Türkiye’nin en köklü fotoğraf yarışması Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nın jürisi Antalya’da toplanıyor.


Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nce (TFMD) 34 yıldır aralıksız düzenlenen, ‘Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nın jürisi, Antalya’da toplanacak. Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları’nın 2019 yılı jürisinde, Türkiye’de ve dünyada basın fotoğrafına yön veren isimler buluşacak. Antalya ASKA Lara Otel’de düzenlenecek toplantıda jüri, iki gün boyunca, başvurusu yapılan 5 binin üzerinde fotoğraf arasından değerlendirme yapacak ve 8 kategoride ödüller sahiplerini bulacak.



Üniversite gençliği ile birlikte


Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları Jürisi’nin konukları, etkinlik ve söyleşilerle Akdeniz Üniversitesine konuk olacak. Bu yıl ilk kez, özel yarışmaya dahil edilen AB Özel Ödül Kategorisi “Misafir-Mültecilik” fotoğraflarının seçimine de katılacak olan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, 22 Şubat Cuma günü Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Yavuz Tekelioğlu Salonu’nda, gençlerle bir araya gelecek. Aynı gün Türkiye’nin Pulitzer ödülü sahibi tek gazetecisi Murad Sezer ve Salih Zeki Sarıdanışment, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesinin konuğu olacak. İletişim Fakültesi, 21 Şubat Perşembe günü ise alanında dünyanın önemli isimleri arasında yer alan İran asıllı Fransız fotoğrafçı Manoocher Deghati, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel ve Tolga Adanalı’yı ağırlayacak.



5 binin üzerinde fotoğraf katıldı


Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları’nda bu yıl ödül kazanacak eserler, 3 bin 484 fotoğraf arasından seçilecek. Yarışmada ilk kez bu yıl Ara Güler adına verilecek olan ve üniversitelerin, İletişim Fakülteleri ile Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü öğrencileri arasında düzenlenen “Ara Güler Özendirme Ödülü” için ise bin 535 fotoğraf başvurusu yapıldı. Ödül kazanan eserler, 1 Mart Cuma günü Ankara’da yapılacak toplantıyla açıklanacak. Ödüller ise Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin 35. kuruluş yıldönümü olan 12 Haziran’da sahiplerini sunulacak.



Sadece fotoğraf seçmiyoruz


Türkiye’nin en köklü fotoğraf yarışmasını düzenlediklerini, Yılın Basın Fotoğrafları’nın medyanın en prestijli ödülleri arasında yer aldığını belirten Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, “34 yıldır aralıksız düzenlediğimiz bu organizasyon, yalnızca bir yarışma ve ödül töreninden ibaret değil. Jürisinde konuk ettiğimiz dünyanın önde gelen isimlerini, Türk turizminin başkentinde ağırlarken, bu bölgenin değerlerini de gösterme fırsatı buluyoruz. Dünyada ve Türkiye’de alanlarında söz sahibi isimleri, üniversite gençliği ile buluşturuyoruz. Yıl boyunca sergilerimiz, basılı yayınlarımız, söyleşilerimiz, eğitim çalışmalarımız, pek çok farklı alandaki etkinlik ve hayata geçirdiğimiz sosyal projelerimizle, basın fotoğrafçılığına olan ilgiyi canlı tutuyoruz" diye konuştu.



Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019 Jürisi:


TFMD Başkanı ve Hürriyet Gazetesi Foto Muhabiri Rıza Özel


AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger


Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanışment


İhlas Haber Ajansı Genel Koordinatörü İrfan Altınkardeş


Associated Press Türkiye Fotoğraf Editörü Lefteris PİTARAKİS(Yunanistan)


Reuters Türkiye Fotoğraf Editörü Murad Sezer


Hürriyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Sebati Karakurt


Milliyet Gazetesi Fotoğraf Editörü Bünyamin Aygün


Foto Muhabiri Manoocher Deghati (Fransa)


Turkuaz Dergi Grubu Foto Muhabiri Kutub Dalgakıran


DEPO Photos Yayın Yönetmeni Tolga Adanalı


Instagram Fotoğrafçısı Mustafa Seven


Gençlik ve Spor Bakanı Basın Müşaviri İlhan Demir

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:58
  1. fotoğraf
  2. sergi
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski CHP'li başkan: Kılıçdaroğlu'ndan hesap soracağım!
    1. Eski CHP'li başkan: Kılıçdaroğlu'ndan..
    2. Ülseratif kolitte iyi bir tedavi yaşam..
    3. İlik nakli bekleyen Sonat’ın annesinin..
    4. "Antalya gözde bisiklet kamp..
    5. "DEAŞ ile mücadelede taktiklerimiz..
    6. Vali Pehlivan evde bakım hizmeti alan..
    7. Astana Uluslararası Finans Merkezi,..
    8. Heyelanlı bölgede korku içinde..
    9. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı,..
    10. Ankara'nın barajlarındaki doluluk
    11. KDV iadesi nedir? KDV iadesi nasıl..
    12. Evli adamın genç kıza ’senden..
    13. "İkinci kez başbakan olmamı yabancı..
    14. Rüzgarda önlisans başvurularının..
    15. Avrupa borsaları
    16. Fırat Yılmaz Çakıroğlu ölüm yıl dönümü..
    17. Maskeli gaspçılar kaçamadı
    18. "Sigara üremeyi her yönden olumsuz..
    19. Bayburt’ta iki işletmeye örnek esnaf..
    20. Alevilerden Kılıçdaroğlu’na "Ozan..
    21. Okul sporlarına Osmangazi damgası
    22. Eşarbını bağlamak için ağzına aldığı..
    23. Mersin Millet Bahçesi hayata geçiyor
    24. Gündüz müdürlük yapıyor, akşam..
    25. Yıldırım’da su kesintisi
    26. Mecliste yoğun ziyaretçi trafiği
    27. İngiltere Başbakanı May, Brexit’e..
    28. Gümüldür’de coşkulu seçim ofisi açılışı
    29. Vali Pehlivan, Türk Kızılayı Bayburt..
    30. 11 aylık bebek 12 saatte hastaneye..
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    Bomba iddia: Abdullah Gül o tarihi bekliyor
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı