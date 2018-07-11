Yılın annesi! Görme engelli kızını çalıştırdı, hukuk fakültesinde derece yaptı
Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan görme engelli Berru Merve Kul'un annesine de fahri diploma verdi.11 Temmuz 2018 Çarşamba 19:35
Sakarya Üniversitesi 2017-2018 Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni 4 Temmuz 2018 günü gerçekleştirildi.
GÖRME ENGELLİ KUL MEZUN OLDU
Hukuk Fakültesi’nde dereceye giren öğrenciler dışında görme engelli Berru Merve Kul 4 yılda hukuk eğitimini tamamlayarak mezun olmaya hak kazandı.
METİNLERİ OKUYAN ANNE DE DİPLOMA ALDI
Evde kızına hukuk metinlerini okuyarak sınavlara hazırlanmasında yardımcı olan annesine de fakültenin fahri mezun olarak ödül verildi.
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