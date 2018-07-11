Yılın annesi! Görme engelli kızını çalıştırdı, hukuk fakültesinde derece yaptı

Sakarya Üniversitesi 2017-2018 Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni 4 Temmuz 2018 günü gerçekleştirildi.

GÖRME ENGELLİ KUL MEZUN OLDU

Hukuk Fakültesi’nde dereceye giren öğrenciler dışında görme engelli Berru Merve Kul 4 yılda hukuk eğitimini tamamlayarak mezun olmaya hak kazandı.

METİNLERİ OKUYAN ANNE DE DİPLOMA ALDI

Evde kızına hukuk metinlerini okuyarak sınavlara hazırlanmasında yardımcı olan annesine de fakültenin fahri mezun olarak ödül verildi.