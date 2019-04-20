Yıldönümü pastasını çocuklarla kestiler Jandarmanın kuruluşunun 180’inci yıldönümü kutlamaları kapsamında, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca sevgi evlerinde kalan çocuklarla birlikte pasta kesildi.

Jandarmanın kuruluşunun 180’inci yıldönümü kutlamaları kapsamında, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca sevgi evlerinde kalan çocuklarla birlikte pasta kesildi.

Jandarmanın Kuruluşunun 18’inci yıldönümü kutlamaları kapsamında, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Tekirdağ Zübeyde Hanım Sevgi Evleri Müdürlüğünden bulunan çocuklar ziyaret edildi. Ziyarette jandarmanın yıl dönüm pastası kesilerek çocuklara ikramda bulunuldu.

Sevgi evlerinde bulunan çocuklar ile moral ve motivasyonlarını artıran sohbetler edilerek, jandarma hakkında merak ettikleri konularda çocuklara bilgi verildi.

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