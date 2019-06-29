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Yıldıztepe’ye Karayolları’ndan bürokrasi engeli

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Yıldıztepe yolu bürokrasi engeline takıldı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 14:25
Yıldıztepe’ye Karayolları’ndan bürokrasi engeli

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Yıldıztepe yolu bürokrasi engeline takıldı.


Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi projesi çerçevesinde Tirilye ile Mudanya arasındaki ulaşımı sağlayan bölgede yeni yol açma, istinat duvarı ve asfaltlama çalışmaları tamamlanırken, Mudanya Belediyesi’nin Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne yol devri ile ilgili başvuruları cevapsız kaldı. Bölgede iki ayrı yolun kullanılmasının kazalara davetiye çıkardığını belirten Başkan Hayri Türkyılmaz, “Kaybedecek zamanımız yok” dedi.


Mudanya’nın kimliğine uygun olarak son şekli verilen Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi projesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün bürokrasi engeline takıldı. Tirilye ile Mudanya arasındaki ulaşımı sağlayan bölgede yeni yol açma, istinat duvarı ve asfaltlama çalışmaları karayolları standartlarına göre tamamlanırken, Mudanya Belediyesi’nin Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne yol devri ile ilgili başvuruları cevapsız kaldı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bir an önce projeye başlayabilmek için mevcut yolun trafik güzergâhının yeni yola verilmesi gerektiğini ifade etti. Mudanya Belediyesi’nin aylardır beklediği yol devri gerçekleşmezken, bölgede iki ayrı yolun kullanılmasının kazalara davetiye çıkardığını belirten Türkyılmaz, “Mudanya’ya sözümüz var, kaybedecek zamanımız yok” diyerek Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkililerine çağrı yaptı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 14:25
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