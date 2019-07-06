Yıldızlar, Gençler Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası - Şampiyonaya ikinci gün müsabakalarıyla devam edildi



ORDU (AA) - Ordu'da düzenlenen Yıldızlar, Gençler Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası'na ikinci gün müsabakalarıyla devam edildi. Türkiye Okçuluk Federasyonunca Ordu 19 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde dereceye giren kulüpler belirlendi. Organizasyonun ikinci gününde dereceye giren kulüpler şöyle: Klasik Yay Yıldız Erkek: 1- Yıldırım Okçuluk Spor Kulübü 2- Ege Okçuluk İhtisas Spor Kulübü 3- Okçular Vakfı Spor Kulübü Klasik Yay Yıldız Bayan: 1- Okçular Vakfı Spor Kulübü 2- Marmara Okçuluk Spor Kulübü 3- Vedat Erbay Spor Kulübü Makaralı Yay Genç Erkek: 1- Okçular Vakfı Spor Kulübü 2- Marmara Okçuluk Spor Kulübü 3- Demka Okçuluk Makaralı Yay Yıldız Bayan: 1- Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 2- Yıldırım Okçuluk İhtisas Spor Kulübü 3 - Antalya Elite Spor Kulübü

Toplam 33 ilden 400 sporcunun katıldığı şampiyona, yarın sona erecek.



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