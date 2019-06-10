MERSİN (İHA) – Türk Milli Takımı’na İzlanda Havaalanında yapılanlara bir tepki de MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer’den geldi. Türkiye’den İzlanda’ya, durumu kınayan nota verilmesinin yerinde bir karar olduğunu belirten Yıldızgörer, “Milli takımımıza yapılanlar kabul edilemez” dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Yıldızgörer, yazılı bir açıklama yaparak, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde H Grubu’ndaki 4’üncü maç için İzlanda’ya giden A Milli Takımının havaalanında 3 saat bekletilip, defalarca arama yapılmasına tepki gösterdi. “Ay yıldızlı bayrağımızı taşıyan A Milli Futbol Takımımız ülkemizin en önemli ortak değerlerinden biridir” diyen Yıldızgörer, açıklamasında şunları kaydetti:

“Spor, sevgi barış ve kardeşliktir. Fransa galibiyetimiz sonrasında ne yapacağını şaşıran İzlandalılar, futbolcularımızı yorarak, sinirlerini gererek maçta galibiyete ulaşma yoluna gitmişlerdir. Bu sporun asil ruhuna aykırı bir davranıştır. Ülkemizin olaya anında müdahale etmesi, durumu kınayan nota vermesi ve Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun, A Milli Futbol Takımımıza destek olmak amacıyla İzlanda’ya gitme kararı alması önemli gelişmeler. Ayrıca yine havaalanında Milli Futbolcumuz Emre Belezoğlu’na mikrofon gibi tuvalet fırçası uzatılmasını da kınıyor, bu kişinin bir an evvel yakalanarak gerekli cezaya çarptırılmasını istiyoruz. Bu olayın o an Türk kafilesi ve basın mensupları tarafından fark edilmemiş olması ise büyük bir olayın önüne geçmiştir. Takımımıza güveniyoruz. A Milli Futbol Takımımız yaşanan olaylar sonrasında deplasmanda oynanacak olan bu karşılaşmadan mutlak galibiyet ile dönerek liderliği koruyacaklarına olan güvencimiz tamdır. Kendilerine başarılar diliyoruz.”