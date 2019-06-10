0553 313 94 23

Yıldızgörer: “Milli Takımımıza yapılanlar kabul edilemez”

MERSİN (İHA) – Türk Milli Takımı’na İzlanda Havaalanında yapılanlara bir tepki de MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer’den geldi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:11
Yıldızgörer: “Milli Takımımıza yapılanlar kabul edilemez”

MERSİN (İHA) – Türk Milli Takımı’na İzlanda Havaalanında yapılanlara bir tepki de MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer’den geldi. Türkiye’den İzlanda’ya, durumu kınayan nota verilmesinin yerinde bir karar olduğunu belirten Yıldızgörer, “Milli takımımıza yapılanlar kabul edilemez” dedi.


Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Yıldızgörer, yazılı bir açıklama yaparak, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde H Grubu’ndaki 4’üncü maç için İzlanda’ya giden A Milli Takımının havaalanında 3 saat bekletilip, defalarca arama yapılmasına tepki gösterdi. “Ay yıldızlı bayrağımızı taşıyan A Milli Futbol Takımımız ülkemizin en önemli ortak değerlerinden biridir” diyen Yıldızgörer, açıklamasında şunları kaydetti:


“Spor, sevgi barış ve kardeşliktir. Fransa galibiyetimiz sonrasında ne yapacağını şaşıran İzlandalılar, futbolcularımızı yorarak, sinirlerini gererek maçta galibiyete ulaşma yoluna gitmişlerdir. Bu sporun asil ruhuna aykırı bir davranıştır. Ülkemizin olaya anında müdahale etmesi, durumu kınayan nota vermesi ve Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun, A Milli Futbol Takımımıza destek olmak amacıyla İzlanda’ya gitme kararı alması önemli gelişmeler. Ayrıca yine havaalanında Milli Futbolcumuz Emre Belezoğlu’na mikrofon gibi tuvalet fırçası uzatılmasını da kınıyor, bu kişinin bir an evvel yakalanarak gerekli cezaya çarptırılmasını istiyoruz. Bu olayın o an Türk kafilesi ve basın mensupları tarafından fark edilmemiş olması ise büyük bir olayın önüne geçmiştir. Takımımıza güveniyoruz. A Milli Futbol Takımımız yaşanan olaylar sonrasında deplasmanda oynanacak olan bu karşılaşmadan mutlak galibiyet ile dönerek liderliği koruyacaklarına olan güvencimiz tamdır. Kendilerine başarılar diliyoruz.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Havran’da can pazarı yaşanan kaza ucuz atlatıldı: 4 yaralı
    1. Havran’da can pazarı yaşanan kaza ucuz..
    2. Savunma Sanayii Başkanı Demir'den F-35..
    3. Antalya’da eğitim uçağı düştü: 1 ölü
    4. Nazi Almanya'sı özüne dönüyor!..
    5. Türkiye'den Rum yönetimine sert tepki
    6. Dışişleri Bakanlığı: "(GKRY'nin Fatih..
    7. "İstanbul'a 30 karakol yapılacak"
    8. Bakan Kurum: "Sıfır Atık Projesi..
    9. GRAFİKLİ- Nazım Hikmet'in "Köylü..
    10. Erik Hamsen: "Hedefimiz 3 puan"
    11. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    12. GÜNCELLEME 4 - Tekneyle açıldıkları..
    13. Zonguldak Kömöürspor’un kongre tarihi..
    14. Ülkede korkunç saldırı! En az 100 ölü
    15. Babalar için 360 pantolon
    16. Dilber ve Demir ailelerin mutlu günü
    17. Mali’nin Dogon köyüne yapılan..
    18. Kutsal topraklar bağrımızdan koparıldı!
    19. EPDK'den elektrik zammı açıklaması
    20. Yıldızgörer: “Milli Takımımıza..
    21. Hazine 7,4 milyar lira borçlandı
    22. İzlanda, Türkiye maçı hazırlıklarını..
    23. Halk içinde paniğe neden oldu! Kentte..
    24. Bakan Soylu'dan çarpıcı S-400 yorumu!
    25. Reel efektif döviz kuru endeksi azaldı
    26. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    27. Çarşamba’da kaza: 3 yaralı
    28. En fazla kaybettiren BES fonları
    29. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    30. Kazada ölen iki kardeşe gözyaşı
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."