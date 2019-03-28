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Yıldızgörer, Mersinlileri oy kullanmaya davet etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, seçimlerin demokrasinin en güçlü göstergesi olduğunu belirterek, Mersinlileri oy kullanmaya davet etti.

28 Mart 2019 Perşembe 12:53
Yıldızgörer, Mersinlileri oy kullanmaya davet etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, seçimlerin demokrasinin en güçlü göstergesi olduğunu belirterek, Mersinlileri oy kullanmaya davet etti.


Yıldızgörer, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 yerel seçimlerinin Türkiye’nin geleceği açısından kilit niteliği taşıdığını ifade ederek, vatandaşların mutlaka oy kullanmaları gerektiğini vurguladı. Yıldızgörer, “2019 yerel seçimleri Türkiye’nin ve birçok kentin kaderini değiştirebilecek, kilit niteliği taşıyan seçimlerdir. Ülkemiz ve seçimlerin demokrasi şöleni içerisinde geçmesi adına her bireyin oy kullanma heyecanını yaşaması gerekiyor. Kullanacağımız oylar Türkiye’nin dünyaya açılan kapılarının anahtarı olacaktır” dedi.


Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda 2019 seçimlerinin önemine değinen Yıldızgörer, “Türkiye her geçen gün büyüyen ve gelişen bir yapıya sahip. Atılan adımlar ve hamleler ile Türkiye’nin neler yapabileceğini tüm dünyaya gösterdiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Bu nedenle Türkiye’nin vizyonu ve 2023 hedefleri doğrultusunda 2019 yerel seçimleri büyük önem taşıyor. Göreve gelecek büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının projeleri ile Mersin’i önce Türkiye’de sonra da dünyada parmakla gösterilen bir kent haline getirmesini temenni eder, 2019 yerel seçimlerinin ülkemiz ve kentimiz adına hayırlar getirmesini dilerim” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:53
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