0553 313 94 23

Yıldızgörer: İslam karşıtlığı körükleniyor

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik gerçekleştirilen saldırıların çılgınlık derecesinde bir İslamofobinin yansıması olduğunu belirtti.

16 Mart 2019 Cumartesi 16:30
Yıldızgörer: İslam karşıtlığı körükleniyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik gerçekleştirilen saldırıların çılgınlık derecesinde bir İslamofobinin yansıması olduğunu belirterek, “İslamofobinin kronikleşmeden tedavi edilerek ortadan kaldırılması, tüm dünyanın huzuru için elzemdir” dedi.

 

Yeni Zelanda’daki saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yapan Yıldızgörer, son yıllarda tüm dünyada, İslam karşıtı söylemlerin ve saldırıların artış gösterdiğine, bu tutumun siyaset başta olmak üzere birçok kanaldan desteklendiğine, körüklendiğine dikkat çekti. Dünyadaki tüm Müslümanların tehdit altında yaşamasına neden olan bu durumun, temel insan haklarından olan inanç özgürlüğünün önünde bir engel olmasının yanı sıra ülkeler ve halklar arasında kin ve düşmanlığı beslediğini vurgulayan Yıldızgörer, “Bu, tek bir dinin mensuplarını değil, tüm dünyayı felakete sürükleyecek sonuçlar doğuracaktır. Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrindeki Al Noor Camii ve Linwood Mescidi’ne Cuma Namazı esnasında gerçekleştirilen saldırıların, bu anlayışın bir sonucu olarak ortaya çıktığını ve olayın uygulanma biçiminin çılgınlık derecesinde bir İslamofobinin yansıması olduğunu görüyoruz. Planlı ve stratejik olarak yürütüldüğü açık olan bu saldırgan tutumun bir an önce önüne geçilmesi, İslamofobinin kronikleşmeden tedavi edilerek ortadan kaldırılması, tüm dünyanın huzuru için elzemdir. Bu olay karşısında tüm ülkelerin başkan ve temsilcilerini, kolektif bir tavır ortaya koyarak, en ufak şüpheye dahi yer bırakmayacak şekilde kınamaya davet ediyoruz. Terörün dili, dini ve ırkı olmadığı inancıyla bizleri yasa boğan bu olayı kınıyor, tüm dünyada yaygınlaşacak bir bilinç ve sağduyu ile böyle bir vahşetin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Bu menfur saldırıda ölen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:30
  1. Mersin
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aliyev yüzlerce mahkumu affetti! Araların da bir Türk vatandaşı da var
    1. Aliyev yüzlerce mahkumu affetti!..
    2. Üsküdar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi..
    3. Azınlık cemaatleri Yeni Zelanda'daki..
    4. Organlarıyla 5 kişiye ışık olan..
    5. Bolvadin’de 3 hırsız kıskıvrak yakalandı
    6. MTTB Gümüşhane Şubesinden Yeni Zelanda..
    7. GÜNCELLEME - Yeni Zelanda'daki..
    8. "Siyasi bölücülerin bu memleketten..
    9. Büyükşehir Belediye..
    10. (ÖZET) Konyaspor Rizespor maç sonucu:..
    11. Yıldızgörer: İslam karşıtlığı..
    12. Binali Yıldırım ve Hulusi Akar Çamlıca..
    13. Adliyede palalı sopalı saldırı! 1'i..
    14. Ayan, Yeşil Mahalle’de destek istedi
    15. MTTB’den Kızılay’da Christchurch eylemi
    16. DSP Genel Başkanı, Yılmaz Özdil'i..
    17. Vali Karaloğlu’nun 18 Mart Çanakkale..
    18. Rektör Gür’den Yeni Zelanda katliamına..
    19. 16 suçtan 27 yıl hapisle aranan 2..
    20. Binali Yıldırım: İstanbul'un tarihini..
    21. Otomobilin çarptığı kadın hayatını..
    22. Mehmet Altıparmak: Her maçımız final..
    23. Yeni Zelanda'daki terör saldırısında 4..
    24. Etiyopyalı mezunlar 12. Uluslararası..
    25. Çelenk’ten Çanakkale zaferi mesajı
    26. Bülent Arınç oyunu kime vereceğini..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terbiyesize bak..
    28. Türk Kızılay'ın "2030 Stratejisi Bölge..
    29. Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet..
    30. Yükeskova’da 2 tüp içerisinde yılan..
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler