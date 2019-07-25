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Yıldızeli’de doğalgaz çalışmaları başladı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde doğalgaz inşa çalışmaları başlıyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:13
Yıldızeli’de doğalgaz çalışmaları başladı

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde doğalgaz inşa çalışmaları başlıyor.


Sivas’ın Yıldızeli ilçesi doğalgaza kavuşmak için gün sayıyor. İlçeye 2021 yılında gaz verilmesi hedeflenirken, Yıldızeli Belediye Başkanı İlçemize getirilecek olan doğalgaz için dağıtım noktası yer tespiti için çalışmalar başladı. Mehmet Sabit Karataş ve firma yetkilileri Belediye Fen İşleri Memurları ile birlikte 2020 yılında tamamlanması planlanan,depolama sistemli doğalgaz projesi kapsamında kurulacak dağıtım tesisi için uygun arazilerde yer tespit çalışmaları yaptı.Firma temsilcisi İnan Yıldırım inceleme sırasında yaptığı açıklamada ’’2018 yılında lisans kapsamına alınan doğalgaz ile ilgili kurulacak olan istasyon için yer belirleme çalışmaları yapacağız. İstasyon ile ilgili çalışmaları bu yıl başlatıp 2020 yılında ilçeye doğalgaz alt yapı çalışmaları başlayacaktır. Yetiştiremediğimiz taktirde en geç 2021 yılında Yıldızeli ilçesi Doğalgaz kullanmaya başlayacaktır.’’dedi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş ’’Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizin doğalgaz’a kavuşması için çalışmalarımı en hızlı şekilde sürdürmekteyiz.2018 yılında lisans kapsamına alınan doğalgaz için bu yıl depolama çalışmasını bitirerek inşallah 2020 yılında ilçemizi doğalgaz’a kavuşturmayı hedeflemekteyiz” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:13
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