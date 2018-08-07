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Yıldız Tilbe’den ilginç dolar açıklaması

Merkez Bankası’nın müdahalesi dahi dolardaki artışı önleyemezken şarkıcı Yıldız Tilbe’den ilginç bir öneri geldi. Tilbe, Türkiye’nin TL gibi dolar da basabileceğini söyledi.

07 Ağustos 2018 Salı 09:03
Yıldız Tilbe’den ilginç dolar açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) müdahalesine rağmen artışı önlenemeyen dolara şarkıcı Yıldız Tilbe'den ilginç bir öneri geldi. Sosyal medya hesabı Twitter’da doların TL karşısındaki yükselişiyle ilgili olarak Tilbe, “TL basıyorsak dolar da basarız, nedir yani?” dedi.

Tilbe, ayrıca şu mesajları paylaştı:

“Doların içine tüküreyim, canım TL.

Parayı icat edeni Allah mezarında rahat yatırmasın.

Pound da Euro da basalım. Dünyanın bütün paralarını basalım. Nedir yani, paraysa para.

Bence dünyadaki bütün ülkelerin paralarının değerleri aynı olmalı. Birini diğerinden üstün kılan ne ki?

İnşallah 1’e kadar düşer.

O kadar borcu nasıl ödeyeceğiz? Kıyamete kadar biter mi o kadar borç. Dolar basalım TL gibi, verelim, ha onlar basmış ha biz ne fark eder?”

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 09:03
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  2. Dolar

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