Yıldız Tilbe'den Canan Karatay'a destek

Yıldız Tilbe, Prof. Dr. Canan Karatay ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Önceki akşam ayak üstü muhabirlere röportaj veren Tilbe'ye Canan Karatay'ın yaptığı açıklamaları soruldu.

"Karşısında olanlara akıl fikir diliyorum"

Bu soru karşısında Yıldız Tilbe "Allah, Canan Karatay'ın yardımcısı olsun. Karşısında olanlara da akıl fikir diliyorum. Bana hep doğal şeyler söylüyor. Ekmek yemeyin diyor doğru söylüyor. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Ekmek karton gibi. Eskiden bir hafta kalırdı bir şey olmazdı, kızartırdık yerdik. Şimdi sebze de her şey de çok kötü. Gerçekten yazıklar olsun başka bir şey demeyeceğim. Kelle paça tüketin, kelle paça çok güzel" şeklinde konuştu.