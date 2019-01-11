0553 313 94 23

Yıldız Tilbe'den Canan Karatay'a destek

Terör devleti İsrail'e yönelik tepkileriyle bilinen Yıldız Tilbe,Canan Karatay'a destek verdi.

11 Ocak 2019 Cuma 17:19
Yıldız Tilbe'den Canan Karatay'a destek

Yıldız Tilbe, Prof. Dr. Canan Karatay ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Önceki akşam ayak üstü muhabirlere röportaj veren Tilbe'ye Canan Karatay'ın yaptığı açıklamaları soruldu.

"Karşısında olanlara akıl fikir diliyorum"

Bu soru karşısında Yıldız Tilbe "Allah, Canan Karatay'ın yardımcısı olsun. Karşısında olanlara da akıl fikir diliyorum. Bana hep doğal şeyler söylüyor. Ekmek yemeyin diyor doğru söylüyor. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Ekmek karton gibi. Eskiden bir hafta kalırdı bir şey olmazdı, kızartırdık yerdik. Şimdi sebze de her şey de çok kötü. Gerçekten yazıklar olsun başka bir şey demeyeceğim. Kelle paça tüketin, kelle paça çok güzel" şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 17:19
  1. Yıldız Tilbe
  2. Canan Karatay
  3. Prof. Dr. Canan Karatay

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Küba'da turistleri taşıyan otobüs devrildi: 7 ölü, 5 ağır yaralı
    1. Küba'da turistleri taşıyan otobüs..
    2. Şenol Güneş, taraftarların tepki..
    3. Refik Kurukız kimdir nereli ve kaç..
    4. Manisa'da sağanak su baskınlarına..
    5. Kadın sürücü fren yerine gaza basınca
    6. Yardım gönüllüsü Muhammed Şaki..
    7. "Dünya Tarihinin Dönüm Noktaları"..
    8. Diabate Sivasspor'da
    9. Yıldız Tilbe'den Canan Karatay'a destek
    10. AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin..
    12. Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
    13. Erdoğan: "Şu anda 1 milyonun üzerinde..
    14. Göbeklitepe 2019 Unesco Dünya tarih..
    15. AK Parti Araklı belediye başkan adayı..
    16. Açıklama geldi: 200 bin Suriyeli..
    17. Erdoğan: "Adı yalancı çobana çıkmış..
    18. Muhtarlık seçmen listesi sorgulama
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Kimi..
    20. TÜFAD Metin Türel Antrenör Gelişim..
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!