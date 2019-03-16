Yıldız Tilbe'den Ayasofya isyanı: İzin mi alacağız!
Yeni Zelanda'da meydana gelen Hristiyan terörüne sessiz kalmayan şarkıcı Yıldız Tilbe, Ayasofya'nın ibadeti açılması istedi.16 Mart 2019 Cumartesi 14:41
Şarkıcı Yıldız Tilbe, Yeni Zelanda'daki 49 Müslüman'ın şehit edilmesine neden olan Hristiyan terörüne çok sert bir şekilde tepki göstererek, Ayasofya'nın ibadete açılması istedi.
Yıldız Tibe, Yeni Zelanda'daki camilere karşı düzenlenen hain saldırıda şehit olan Müslüman kardeşlerimiz için rahmet diledi ve Ayasofyanın ibadete açılmasının önünde hiçbir engelin bulunmadığına dikkat çekti.
İşte Tilbe'nin o tweetleri:
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