Yıldız Tilbe sert tepki: DSÖ'ye inanmıyorum!

Şarkıcı Yıldız Tilbe, tüm dünyayı etkisi altına alan koronovirüs salgınıyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Vuhan'a Kovid-19'un kökenini araştırmaya giden ancak kökeninin Çin yerine başka bir yer olabileceğini iddia eden Dünya Sağlık Örgütü'nün gerçekleri gizlediğini ifade eden şarkıcı Yıldız Tilbe, “Hem Türkiye'de hem dünyada bu kadar doçent, profesör, doktor, bilim adamı böyle bir şey yok diyorlar, onlara inanıyorum. Dünya Sağlık Örgütü ve pandemisine inanmıyorum" ifadelerini kullandı.