Yıldız Tilbe saldırıya uğradı

Yıldız Tilbe, önceki gün sahne aldığı mekanda saldırıya uğradı. Tilbe korku dolu anlar yaşadı.

Sahneye çıkıp üzerine yürüdü

Konser devam ederken bir grup arasında çıkan tartışmaya Yıldız Tilbe'nin müdahale etmesiyle, seyirciler arasından bir kişi sahneye çıkıp Tilbe'nin üzerine yürüdü.

Kavganın neden çıktığı öğrenilemedi

Güvenlik görevlileri, seyirciyi sahneden indirse de kavganın neden çıktığı ve seyircinin neden Yıldız Tilbe'nin üzerine yürüdüğü öğrenilemedi.