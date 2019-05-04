Yıldız Tilbe, Edirne'de konser verdi

Yıldız Tilbe, Edirne'de konser verdi04 Mayıs 2019 Cumartesi 00:53
EDİRNE (AA) - Edirne Bahar Şenlikleri kapsamında, şarkıcı Yıldız Tilbe, hayranlarıyla buluştu.
Olin Kavşağı'ndaki bir kır bahçesinde düzenlenen şenlikler kapsamında, sahne sırası gelen Yıldız Tilbe'nin bir süre gecikmesi nedeniyle konsere gelenler Tilbe'yi alkışlarla sahneye davet etti.
Sahneye yoğun alkış ve tezahüratla çıkan Tilbe, "Delikanlım" şarkısıyla konsere başladı.
Konser boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Tilbe'ye hayranları da eşlik etti.
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