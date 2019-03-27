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Yıldız: “Tercihimiz istikrardan yanadır”

Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 No’lu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, örgütlü emekçiler ve kamu çalışanları olarak istikrarı önemsediklerini belirterek, “Bu sebeple tercihimiz istikrardan yanadır” dedi.

27 Mart 2019 Çarşamba 09:48
Yıldız: “Tercihimiz istikrardan yanadır”

Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 No’lu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, örgütlü emekçiler ve kamu çalışanları olarak istikrarı önemsediklerini belirterek, “Bu sebeple tercihimiz istikrardan yanadır” dedi.


Eğitim-Bir-Sen 1 No’lu Şubeye bağlı Atakum Temsilciliği’nce ’Birlik ve beraberlik buluşması’ gerçekleştirildi. Atakum Belediyesi Eğitim ve Eğlence Merkezi’nde yapılan programda açıklamalarda bulunan Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 No’lu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, 27 yıllık sendikal hareketlerinde hiçbir zaman milletin camı, çerçevesi ile kaldırımın taşı ile işlerinin olmadığını söyledi.


Bu millete borçları olduğunu ifade eden Yıldız, “Milletimizin ve devletimizin bekasını her şeyin önüne koyarak çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Biz örgütlü emekçiler-kamu çalışanları olarak istikrarı önemsiyoruz. İstikrarsızlığın en büyük faturasını sabit gelirli çalışanların ödediği yakın geçmişimizde yaşadığımız acı tecrübeler ile sabit iken, geçmişe özlem duyan kirli ittifakların taraftarı olmadık, olamayız. Elde ettiğimiz kazanımları, özgürlükleri eski Türkiye özlemi ile yanıp tutuşanlara yedirtmeyiz. Kamu çalışanlarının özlük ve mali haklarının savunucusu olarak bu güne kadar elde ettiğimiz 200’e yakın kazanım bundan sonra elde edeceğimiz kazanımların müjdecisidir, belgesidir” diye konuştu.



“Türkiye’nin istikrarsızlığı hem bölgenin hem de Türkiye’nin felaketi demektir”


Önemli bir süreçten geçtiklerine dikkat çeken Yıldız, “Bizim için birinci hassasiyet ülkemizin istikrarıdır. Türkiye’nin istikrarsızlığı hem bölgenin hem de Türkiye’nin felaketi demektir. Yaklaşan seçimler her ne kadar yerel seçim olsa da büyük anlamlar ifade etmektedir. Amerika’nın Golan Tepeleri’ni İsrail’e peşkeş çekmeye çalıştığı bir dönemde, bu haksızlığa dur diyecek tek ülke olan Türkiye’nin istikrarsızlığı bu güçlerin ekmeğine yağ sürecektir. Bu sebeple tercihimiz istikrardan yanadır” şeklinde konuştu.


Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin ise Eğitim-Bir-Sen’in Türkiye’de eğitimin ve ülkenin genel problemleri karşısında kayıtsız kalmayan, çözümü noktasında katkı veren, kapsamlı raporlar hazırlayarak kamuoyunun istifadesine sunan büyük bir teşkilat olduğunu ve bu sebeple kendilerinin de Eğitim-Bir-Sen’in görüş ve önerilerinden faydalandıklarını aktardı.


Programa ayrıca, eski AK Parti Milletvekili Musa Uzunkaya, belediye Meclis üye adayları, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 09:48
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