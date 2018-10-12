İrfan Can Kahveci A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ınn kadrosundan çıkarıldı.12 Ekim 2018 Cuma 14:41
İrfan Can Kahveci, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Ekim Pazar günü Rusya ile oynayacağı maçın aday kadrosundan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli oyuncunun sol bacak arka adalesindeki sakatlığının Rusya karşılaşmasına kadar tamamen iyileşmeyeceğinin tespit edildiği belirtildi.
Milli takım heyetinin, İrfan Can'ın tedavisinin kulübünde devam etmesini uygun gördüğü aktarıldı.
YORUM YAZ