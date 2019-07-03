Yıldız meyvesi | Tüm dünyanın hayran olduğu meyvenin faydaları ve çayı!
Yıldız meyvesi yurt dışında çok popüler olmasına rağmen, ülkemizde bulunmuyor. Gerek lezzeti gerekse görünüşüyle, -kesinlikle yenmesi ve görülmesi gereken- çok tatlı bir meyve...03 Temmuz 2019 Çarşamba 08:52
Yıldız meyvesi; tam olarak Malezya, Endanozya, Hindistan ve Filipinler'de yetişmektedir. "Star fruit" ve "carambola" isimleriyle de anılmaktadır. Bulunduğu ülkerlede şifa kaynağı olarak adlandırılıyor. Kabuğundan çekirdeğine kadar, her kısmı yeniyor.
Hafif ekşimsi-tatlı bir tada sahip. Genel olarak portakal aromasına benziyor diyebiliriz. 5 ayrı çeşidi mevcut.
Yıldız meyvesinin faydaları
- Kalorisi oldukça düşüktür. Zayıflamak isteyen kişilerin kolaylıkla kilo vermesine yardımcı oluyor.
- Vücudu kalsiyum, magnezyum, potasyum, çinko, bakır, fosfor ve demir mineralleriyle zenginleştirir. Eksiklikleri giderir.
- Toksik maddeleri vücuttan atar.
- Kanser hücreleriyle savaşır.
- Kabızlığı önler ve sindirim sistemini düzene sokar.
- Radikallerin temizlenmesinde çok büyük etkisi vardır.
- Hasarlı hücrelerin onarımına destek verir.
- Bol C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
- Soğuk algınlığı, grip ve yüksek ateşin düşürülmesinde oldukça etkilidir.
- Yaşlanma etkilerini azaltır. Kırışıklığı engeller.
- Cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar.
- Doğum sonrası oluşan lekelerin geçmesine yardımcı olur.
- Niasin ve B vitamini yönünden de zengin olan yıldız meyvesi, saç dökülmelerini gözle görülür şekilde azaltır.
- Şeker oranının düşük olması ve şekeri düşürmesi dolayısıyla şeker hastalarını oldukça etkileyen bir meyvedir.
- Pankreas hücrelerini korur ve onarımını sağlar.
- Su içemeyenler için oldukça büyük bir kaynaktır. Su ihtiyacının büyük bir kısmını tek başına karşılayabilir.
- Egzama ve cilt üzerinde oluşan kaşıntılar için yatıştırıcı özelliktedir.
Demleyerek elde edilen çayının içerisine zencefil ilave ettiğinizde de bütün yararları, aynı şekilde görebilirsiniz.
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