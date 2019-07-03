Yıldız meyvesi | Tüm dünyanın hayran olduğu meyvenin faydaları ve çayı! Yıldız meyvesi yurt dışında çok popüler olmasına rağmen, ülkemizde bulunmuyor. Gerek lezzeti gerekse görünüşüyle, -kesinlikle yenmesi ve görülmesi gereken- çok tatlı bir meyve...

Yıldız meyvesi; tam olarak Malezya, Endanozya, Hindistan ve Filipinler'de yetişmektedir. "Star fruit" ve "carambola" isimleriyle de anılmaktadır. Bulunduğu ülkerlede şifa kaynağı olarak adlandırılıyor. Kabuğundan çekirdeğine kadar, her kısmı yeniyor. Hafif ekşimsi-tatlı bir tada sahip. Genel olarak portakal aromasına benziyor diyebiliriz. 5 ayrı çeşidi mevcut. Yıldız meyvesinin faydaları Kalorisi oldukça düşüktür. Zayıflamak isteyen kişilerin kolaylıkla kilo vermesine yardımcı oluyor.

Vücudu kalsiyum, magnezyum, potasyum, çinko, bakır, fosfor ve demir mineralleriyle zenginleştirir. Eksiklikleri giderir.

Toksik maddeleri vücuttan atar.

Kanser hücreleriyle savaşır.

Kabızlığı önler ve sindirim sistemini düzene sokar.

Radikallerin temizlenmesinde çok büyük etkisi vardır. Hasarlı hücrelerin onarımına destek verir.

Bol C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Soğuk algınlığı, grip ve yüksek ateşin düşürülmesinde oldukça etkilidir.

Yaşlanma etkilerini azaltır. Kırışıklığı engeller.

Cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar.

Doğum sonrası oluşan lekelerin geçmesine yardımcı olur.

Niasin ve B vitamini yönünden de zengin olan yıldız meyvesi, saç dökülmelerini gözle görülür şekilde azaltır. Şeker oranının düşük olması ve şekeri düşürmesi dolayısıyla şeker hastalarını oldukça etkileyen bir meyvedir.

Pankreas hücrelerini korur ve onarımını sağlar.

Su içemeyenler için oldukça büyük bir kaynaktır. Su ihtiyacının büyük bir kısmını tek başına karşılayabilir.

Egzama ve cilt üzerinde oluşan kaşıntılar için yatıştırıcı özelliktedir. Demleyerek elde edilen çayının içerisine zencefil ilave ettiğinizde de bütün yararları, aynı şekilde görebilirsiniz.

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