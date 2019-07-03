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Yıldız meyvesi | Tüm dünyanın hayran olduğu meyvenin faydaları ve çayı!

Yıldız meyvesi yurt dışında çok popüler olmasına rağmen, ülkemizde bulunmuyor. Gerek lezzeti gerekse görünüşüyle, -kesinlikle yenmesi ve görülmesi gereken- çok tatlı bir meyve...

03 Temmuz 2019 Çarşamba 08:52
Yıldız meyvesi | Tüm dünyanın hayran olduğu meyvenin faydaları ve çayı!

Yıldız meyvesi; tam olarak Malezya, Endanozya, Hindistan ve Filipinler'de yetişmektedir. "Star fruit" ve "carambola" isimleriyle de anılmaktadır. Bulunduğu ülkerlede şifa kaynağı olarak adlandırılıyor. Kabuğundan çekirdeğine kadar, her kısmı yeniyor. 

Hafif ekşimsi-tatlı bir tada sahip. Genel olarak portakal aromasına benziyor diyebiliriz. 5 ayrı çeşidi mevcut.

Yıldız meyvesinin faydaları

star meyvesinin faydaları - yıldız meyvesinin faydaları

  • Kalorisi oldukça düşüktür. Zayıflamak isteyen kişilerin kolaylıkla kilo vermesine yardımcı oluyor.
  • Vücudu kalsiyum, magnezyum, potasyum, çinko, bakır, fosfor ve demir mineralleriyle zenginleştirir. Eksiklikleri giderir.
  • Toksik maddeleri vücuttan atar.
  • Kanser hücreleriyle savaşır.
  • Kabızlığı önler ve sindirim sistemini düzene sokar.
  • Radikallerin temizlenmesinde çok büyük etkisi vardır.

 

  • Hasarlı hücrelerin onarımına destek verir.
  • Bol C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
  • Soğuk algınlığı, grip ve yüksek ateşin düşürülmesinde oldukça etkilidir.
  • Yaşlanma etkilerini azaltır. Kırışıklığı engeller.
  • Cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar.
  • Doğum sonrası oluşan lekelerin geçmesine yardımcı olur.
  • Niasin ve B vitamini yönünden de zengin olan yıldız meyvesi, saç dökülmelerini gözle görülür şekilde azaltır.

karambola meyvesi - yıldız meyvesi - star fruit

  • Şeker oranının düşük olması ve şekeri düşürmesi dolayısıyla şeker hastalarını oldukça etkileyen bir meyvedir.
  • Pankreas hücrelerini korur ve onarımını sağlar.
  • Su içemeyenler için oldukça büyük bir kaynaktır. Su ihtiyacının büyük bir kısmını tek başına karşılayabilir.
  • Egzama ve cilt üzerinde oluşan kaşıntılar için yatıştırıcı özelliktedir.

star meyvesi çayı - karambola çayı

Demleyerek elde edilen çayının içerisine zencefil ilave ettiğinizde de bütün yararları, aynı şekilde görebilirsiniz.

 

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 08:52
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