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Yıldız: “Kulakkaya Yaylası’nda turizm ve üretim değer kazanacak"

Giresun’un YavuzkemalBeldesi’nde seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Belediye Başkan Adayı İsmail Yıldız, belde sınırları içerisinde yer alan Kulakkaya yayla turizmi ve yayla ürünleriyle yöre halkına ekonomik katkılar sağlayacak projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

20 Mart 2019 Çarşamba 13:57
Yıldız: “Kulakkaya Yaylası’nda turizm ve üretim değer kazanacak"

Giresun’un YavuzkemalBeldesi’nde seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Belediye Başkan Adayı İsmail Yıldız, belde sınırları içerisinde yer alan Kulakkaya yayla turizmi ve yayla ürünleriyle yöre halkına ekonomik katkılar sağlayacak projeleri hayata geçireceklerini söyledi.


Yayla diyarı Yavuzkemal Beldesi’ni hak ettiği marka değere kavuşturacaklarını anlatan AK Parti Belde Belediye Başkan Adayı İsmail Yıldız “Biz sadece makam mevki için aday olmadık. Yaşadığımız yöreyi hak ettiği değerlere kavuşturmak için yola çıktık. Yöremizin sadece üretime ve tanıtıma ihtiyacı var. Bizde Cumhurbaşkanımızdan, milletvekillerimizden, partimizin gücünden güç alarak ekip arkadaşlarımızla üreten ve tanıtan bir belediye olacağız. Ülkemiz dört mevsimi birden yaşayan bir ülkedir. Bacasız fabrikalar diye ifade ettiğimizturizm çok önemli bir gelir kaynağıdır. Ülke olarak bu gelir kaynağından faydalanmak için son yıllarda birçok turizm bölgelerimizde devlet destekli projeler üretilmektedir. Karadeniz Bölgemizde Rize başta olmak üzere Artvin, Trabzon, Gümüşhane ve Ordu illerimiz hazırlamış olduğu projelerle bacasız fabrika dediğimiz turizmden gelir sağlarken, Giresun ilimiz bu illerimizi izlemekle yetinmektedir. Söz konusu olan bu komşu illerimizin yaylalarını geçtiğimiz yaz tek tek ziyaret ederek incelemelerde bulundum. Alt ve üst yapıyla beraber ulaşım konusu üzerinde raporlar hazırladım. Karadeniz bölgemizde ulaşım konusunda, gerek sahile gerekse havalimanına en yakın turizm yöresi Yavuzkemal Beldemizdir. Bu ulaşım yakınlığının avantajından her konuda yararlanmalıyız. Hem bu avantajı kullanacağız hem de devlet destekli projelerimizle beldemizi turizmin çekim merkezi haline getireceğiz" dedi.



“Kooperatif modeliyle organik üretime destek sağlanacak”


Belediye tarafından kurulacak kooperatifle üretime ve pazarlamaya yönelik çalışmalar yapılacağını da anlatan AK Parti adayı Yıldız “Yine beldemizde bulunan çiftçilerimizin yaylada organik olarak yetiştirdiği hayvansal, tarımsal ürünler için kooperatif kurup marka değeri oluşturacağız. Kooperatif aracılığıyla hem üretime destek vereceğiz hem de pazarlanmasına katkı sağlayacağız. Bu sayede bir tarafta üreticilerimiz kazanırken diğer tarafta kooperatif bünyesinde yeni istihdam sağlanmış olacaktır. Belde merkezimize ’Kültür Evi’ mahallelerimize ise ’Mahalle Konakları’ yapacağız. Yöremiz gençlerinden yüksek öğretime devam eden öğrencilerimize öğrenim desteği için kaynak oluşturacağız. Beldemizden geçen doğal gaz hattını avantaja çevirip, beldemizi doğalgaza kavuşturarak bu asrın kolaylık ve huzur sağlayan nimetlerinden bizlerde yararlanacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 13:57
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