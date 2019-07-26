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‘Yıldız kızlar’ İstanbul’da

’Her Kızımız Bir Yıldız’ projesi kapsamında eğitim desteği sağlanan ‘Yıldız Kız’lardan bir grup, İstanbul’da ağırlandı.

26 Temmuz 2019 Cuma 15:24
‘Yıldız kızlar’ İstanbul’da

’Her Kızımız Bir Yıldız’ projesi kapsamında eğitim desteği sağlanan ‘Yıldız Kız’lardan bir grup, İstanbul’da ağırlandı.


’Her Kızımız Bir Yıldız’ projesi kapsamında desteklenen kız öğrencilerden bir grup, geleneksel bir etkinlik olan yaz buluşması için bir hafta boyunca İstanbul’da ağırlandı. Her yıl farklı illerden davet edilen öğrenciler, İstanbul’da bulundukları sürede İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginlikleri ile tanıştı, çeşitli müzeleri ziyaret etti. Toplantıda, Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve bugüne kadar proje kapsamında eğitimlere katılan, okul çağında burs alarak bugün iş hayatına katılmış olan Yıldız Kızlar konuşma yaptılar.


“5 binden fazla çocuğumuza dokunduk”


‘Her Kızımız Bir Yıldız’ projemize 2004 yılında başladık ve 15 yıldır da devam ediyoruz. 17 ilde 200 kız öğrencimizle başladıklarını belirten Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Bugün itibari ile 60 ilde bin 200 tane öğrencimiz var. Bu bin 200 tane öğrencinin 200 tanesi üniversite öğrencisi. Bu 15 yıllık süreç içerisinde başlandığından bugüne kadar Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (CYDD) ile bir iş birliğimiz var. Bu yolcuğu hep beraber bugünlere getirdik. Projenin amaçlarından bir tanesi özellikle kadın nüfusun Türk ekonomisine katkısı ve iş hayatına girmesi hedefliyoruz. Birinci öncelikle erişilebilir olması lazım onun içinde eğitim gerekiyor. Başlangıcında teknik liselerden başladık daha sonra biraz daha genişlettik. Türkiye’deki kadınların iş hayatına katılımı son derece sınırlı, dolayısıyla ülke olarak iş gücümüzün yüzde 50’si aslında iş hayatına katılmıyor. Bu da tabi bizi ülke olarak geriye düşürüyor. Bu maksatla 5 binden fazla çocuğumuza dokunduk” dedi.


“Kaliteli iş gücünü ülke ekonomisine katabilmek istiyoruz”


İşe katılım oranlarında ciddi bir artış var olduğunu vurgulayan Süer Sülün, “Özellikle üniversite mezunu kızlarımızın iş hayatına katılımlarında daha büyük oranı var. Bu oranları hep beraber daha yukarıları çıkarıp, ülke olarak, millet olarak refah ve çağdaş olarak üst düzeye ulaşalım. Biz sadece burs vermiyoruz, vermekte istemiyoruz. Çünkü sadece bursla belirli bir katkıda bulunuyorsunuz ama biz öğrencilerin eğitilmesini istiyoruz. Bu eğitim dediğim şey öğretimden biraz daha farklı tamamen sosyal anlamda yeteneklerin geliştirilmesi, iş hayatına daha çabuk alışmasını sağlamak istiyoruz. Dolayısıyla bütün yatırımlarımız burada. Bunu da bilimsel kriterlere göre yapmak istiyoruz. Çok sık olarak etki analizleri yaptırıyoruz. Kızlarımızla irtibatı kesmek istemiyoruz ki çabalarımız bu yönde takip edelim devam ettirelim diye. Çalışsa da çalışmasa da, üniversiteye gitse de gitmese de iyileştirici adımlar atabilmemiz için irtibatımızı devam ettirmek istiyoruz. Adetten daha fazla, kaliteli iş gücünü ülke ekonomisine katabilmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 15:24
  1. bilim
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