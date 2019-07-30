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Yıldız Holding’in sürdürülebilirlik projeleri Birleşmiş Milletler’in gündeminde

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu’nun, küresel ilkelere uyumlu olarak sürdürdüğü iki proje, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal tarafından Birleşmiş Milletler’de (BM) sunuldu.

30 Temmuz 2019 Salı 11:37
Yıldız Holding’in sürdürülebilirlik projeleri Birleşmiş Milletler’in gündeminde

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu’nun, küresel ilkelere uyumlu olarak sürdürdüğü iki proje, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal tarafından Birleşmiş Milletler’de (BM) sunuldu. “Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 2. Gönüllü Gözden Geçirme Raporu”nda yer alan projeler ise sürdürülebilirlik konusunda Türk iş dünyasında ortak bir vizyon oluşturmayı hedefleyen “Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi” ve Kerevitaş’ın tüm süreçlerde sebze ve meyvelerdeki atık oranını en aza indirerek sürdürülebilir bir üretimi amaçlayan “Topraktan Tabağa Sıfır Gıda Kaybı” projeleri oldu.


Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu öncülüğünde geçtiğimiz yıl hayata geçirilen iki proje, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal tarafından Birleşmiş Milletler’e (BM) sunuldu. New York’ta düzenlenen “BM Yüksek Düzeyli Siyasi Forum”da yapılan sunumlarda, Türkiye’den seçilen 6 projenin ikisi Yıldız Holding ve Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Kerevitaş’ın projeleri oldu.


Geçtiğimiz yıl Aralık ayında düzenlenen ve Türk iş dünyasında ortak bir vizyon oluşturmayı hedefleyen “Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi”, Türkiye ekonomisinin gelişimi için uzun yıllardır faaliyetlerini sürdüren şirketlerin liderleri tarafından, iş dünyasının rolünü "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" rehberliğinde yeniden tanımlama amacıyla düzenlendi. Zirvede ayrıca, sürdürülebilir ve katma değeri yüksek üretimin teşvik edilmesi amaçlanırken; sürdürülebilirlik alanına henüz odaklanmamış şirketleri de harekete geçirecek bir işbirliği için ilk adım atıldı.


Kerevitaş’ın tüm süreçlerde sebze ve meyvelerdeki atık oranını en aza indirerek sözleşmeli tarım desteğiyle sürdürülebilir bir üretimi amaçlayan ve yerli üretimi destekleyen “Topraktan Tabağa Sıfır Gıda Kaybı” projesi de BM katılımcılarıyla paylaşılan diğer proje oldu. Proje kapsamında çiftçilere, bulundukları bölgelerin uygunluğu ve özellikleri gözetilerek sertifikalı tohumlar verildi. Ürünlerin sınıflandırılması, yıkanması, dondurulması ve paketlenmesi sırasında ürün israfını önleyici tedbirler alınması amaçlandı. Her iki proje aynı zamanda “2. Gönüllü Gözden Geçirme Raporu”nda yer aldı.


Bu yıl Türkiye, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Gönüllü Gözden Geçirme Raporu” başlığıyla proje ve uygulamalarını paylaşırken; yapılan sunumda, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı ve 2030 ajandasına uyumu değerlendirildi. Geçtiğimiz 3 yıldır BM üye ülkelerinin 2030 hedefleri ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusundaki çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmak amacıyla 102 ülkeden toplam 162 Gönüllü Gözden Geçirme Raporu sunuldu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:37
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