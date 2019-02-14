0553 313 94 23

Yıldız Holding, Sürdürülebilirlik Hedeflerini Küresel Ölçeğe Taşıdı

Yıldız Holding, Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında gönüllülük esasına bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Global Compact’e katıldı.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:17
Yıldız Holding, Sürdürülebilirlik Hedeflerini Küresel Ölçeğe Taşıdı

Yıldız Holding, Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında gönüllülük esasına bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Global Compact’e katıldı. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne bağlı kalarak sürdürülebilirlik faaliyetlerini devam ettirdiklerini belirten Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş, “Dengeli büyüyen bir küresel ekonomi için çalışmalarımızı sürdürürken; çevresel ve sosyal konularda küresel ilkelere uymaya ve toplumsal farkındalığa yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.


Yıldız Holding, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi “Global Compact”e katıldı”. Dünyanın en geniş kurumsal sürdürülebilirlik platformu olarak tanınan ve gönüllülük esasına dayalı olarak çalışmalarını sürdüren Global Compact, küresel ve yerel sürdürülebilirlik gündemini belirlerken; iş dünyasının geleceğine de yön vermeyi amaçlıyor. Çevre, insan hakları ve çalışma standartları özelinde sunduğu 10 farklı ilkeyle şirketlerin sürdürülebilirlik çalışmalarını geliştirme konusunda destek olmayı hedefleyen platformda, Türkiye’den de çok sayıda şirket ve STK yer alıyor.


Tüm sürdürülebilirlik çalışmalarında uluslararası standartları gözeten Yıldız Holding, sürdürülebilirlik faaliyetlerini BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) doğrultusunda devam ettiriyor. Söz konusu hedefleri temel alarak, katma değeri yüksek ürün ve yenilikçi hizmetle sadece şirketin değil; Türkiye’nin de rekabet gücünü yükseltmeyi hedefleyerek, ülke ekonomisine ve istihdama olan katkısını sürdürmeyi amaçlıyor.


“Toplumsal farkındalık için küresel ilkelere uymayı sürdüreceğiz”


Dünya genelinde yaklaşık 10 bin şirket, STK ve eğitim kurumunun imzaladığı Global Compact’le ilgili değerlendirmede bulunan Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş, “BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında devam ettirdiğimiz sürdürülebilirlik çalışmalarımızı bir kez daha uluslararası ölçekte bir imzayla taçlandırmaktan mutluluk duyuyoruz. İş dünyasında sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak ve dengeli büyüyen bir küresel ekonomi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm iş yapış süreçlerimizde çevresel ve sosyal konularda küresel ilkelere uymaya ve toplumsal farkındalığa yatırım yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.


Yıldız Holding’in, geçtiğimiz günlerde sekiz şirketi Pladis, Godiva, Ülker Bisküvi, Bizim Toptan, Şok Marketler, Besler Gıda, Kerevitaş ve Gözde Girişim’in 2017 çalışmalarını kapsayan “Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu”nu yayımladığını da hatırlatan Mutuş, geçtiğimiz Aralık‘ta ise Türk iş dünyasında sürdürülebilirlik çerçevesinde ortak bir gelecek vizyonu oluşturmak amacıyla “Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi”ne ev sahipliği yaptıklarını söyledi.


Platform 163 ülkede, yaklaşık 10 bin kuruma destek veriyor


Türkiye’den toplamda 227 üyenin yer aldığı BM Global Compact, toplam 163 ülkede faaliyetlerini sürdürüyor. Platform üyesi şirketlerde çalışanların sayısı 66 milyona ulaşırken; iş dünyasından STK’lara ve eğitim kurumlarına kadar çok sayıda farklı alanda gönüllü katılımcıları bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polisten ’güvenli okul, güvenli eğitim’ toplantısı
    1. Polisten ’güvenli okul, güvenli..
    2. Başkan Çerçioğlu, Çeştepe’de..
    3. Alaşehir ’Marka şehir’ olma yolunda..
    4. KAYMEK’ten eğitim semineri
    5. Tanzim satış yerleri saat kaça kadar..
    6. "ABD'nin Venezuela'ya insani yardımı..
    7. Edremit Ziraat Odası’nda görev..
    8. Başkan Memduh Büyükkılıç: “İhtiyaç..
    9. Beykoz’da çöken istinat duvarının..
    10. MIPIM için geri sayım başladı
    11. (Özel) Kayseri’nin Stephen Hawking’i
    12. Güney Kıbrıs’ta domuz gribinden 8 kişi..
    13. Çanakkale’de çay taştı
    14. FETÖ’nün ’A5’ ile kodu ile fişlediği..
    15. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile..
    16. Filipinler’de polise puding fırlatan..
    17. Sebzeler değil fiyatlar hormonlu
    18. Trabzon’da bir mahallenin başı..
    19. Toplu nikahla ’Sevgililer Günü’nde..
    20. Küçük çocuğun Türk bayrağı aşkı
    21. Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
    22. İzmit Körfezi’nde 30 türde avcılık..
    23. Beyşehir’de en çevreci öğrenciye..
    24. İş sağlığı ve güvenliği alanında iş..
    25. Uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM..
    26. Vali Demirtaş’tan okul inşaatlarında..
    27. Erdoğan-Ruhani görüşmesi başladı
    28. "İran'ın saldırganlığı İsrail ile Arap..
    29. Otomobil çarptı, kamyonet altına alıp..
    30. Zirve öncesi Erdoğan ile Ruhani'den..
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor