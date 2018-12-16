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Yıldız oyuncunun babası tribünde hayatını kaybetti

Almanya Bundesliga takımlarından VFB Stuttgart'ın takım kaptanı Christian Gentner'in babası Herbert Gentner, tribünde hayatını kaybetti.

16 Aralık 2018 Pazar 12:56
Yıldız oyuncunun babası tribünde hayatını kaybetti

Almanya 1'inci Ligi ekiplerinden VFB Stuttgart, Bundesliga'nin 15'inci haftasında sahasında ağırladığı Hertha Berlin'i, Gomez'in golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Alman spor basınında yer alan haberlere göre, VFB Stuttgart camiası yaşanan bir acı olay sonrası galibiyete sevinemedi. VFB Stuttgart-Hertha Berlin maçını tribünden izleyen VFB Stuttgart takım kaptanı Christian Gentner'in babası Herbert Gentner'in, karşılaşmanın bitiş düdüğünün hemen ardından statta hayatını kaybettiği öğrenildi.

Maçın ardından babasının öldüğünden habersiz yayıncı kuruluşa maçla ilgili röportaj veren Christian Gentner'e acı haberi, soyunma odasına gelen kardeşinin verdiği belirtildi.

Ölüm haberinin duyulmasıyla VFB Stuttgart Kulübü, gelişmeyi kötü bir saat olarak değerlendirerek kulüp sayfasından yas ilan etti. Gentern ailesinin acısını paylaşan kulüp yetkilileri, oyuncusunun babasının neden yaşamını kaybettiği gibi detaylara girmeyerek, kulüp sayfasını dondurdu.

 

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 12:56
  1. AVRUPA LİGLERİ
  2. Stuttgart
  3. Bundesliga
  4. Hertha Berlin
  5. Gomez
  6. Herbert Gentner
  7. Christian Gentner
  8. Gentner

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