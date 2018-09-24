Yıldız futbolcu ülke gündemine bomba gibi düştü! 6 haftada 3. kez baba oldu

İngiltere, Premiere Lig ekiplerinden Stoke City'de forma giyen yıldız futbolcu Saido Berahino'nun 'babalık' haberleriyle çalkalanıyor. Çapkınlıklarıyla sürekli ülke gündeminde olan 25 yaşındaki futbolcunun 6 haftada 3. kez baba olduğu iddia edildi.

"15 TEMMUZ'DA DOĞANIN BABASI DEĞİL"

Yıldız futbolcunun 2 aydan daha kısa bir süre içerisinde 3 farklı kadından 3 kez baba olduğu öne sürüldü. Hastane kayıtlarına göre bebeklerin doğum tarihleri ise 30 Mayıs, 15 Temmuz ve 17 Temmuz olarak belirlendi. Ancak oyuncunun avukatları tarafından yapılan açıklamada 15 Temmuz'da doğan çocuğun babasının Berahino olmadığı ifade edildi.

46 GÜN SONRA İKİNCİ ÇOCUK

30 Mayıs'ta Birminghan Kadın Hastanesi'nde doğum yapan 27 yaşındaki Stephania Christoforou, Berahino'nun ilk çocuğunun annesi. İkinci çocuğun annesi ise Afrika doğumlu 28 yaşındaki hemşire ise 15 Temmuz'da Manor Hastanesi'nde doğum yapmış gözüküyor.

NİŞANLISINA YAKALANMIŞTI

Son olarak Berahino'nun nişanlısına yakalandığı Chelsea isimli 28 yaşındaki kadının ise 17 Temmuz'da yine Manor Hastanesi'nde doğum yaptığı iddia ediliyor.