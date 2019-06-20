Yıldız Erkekler Voleybol’da finale kalanlar belli oldu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle organize edilen Voleybol Festivali Altyapılar Türkiye Şampiyonası Finalleri’nde Yıldız Erkekler kategorisinde grup karşılaşmaları sona ererken finale kalan takımlar belli oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle organize edilen Voleybol Festivali Altyapılar Türkiye Şampiyonası Finalleri’nde Yıldız Erkekler kategorisinde grup karşılaşmaları sona ererken finale kalan takımlar belli oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 18-23 Haziran 2019 tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen Voleybol Festivalinin Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda gruplarında 1. ve 2. sırayı alan takımlar belirlendi. Yıldız Erkekler Kategorisi’nde 8 takım 21-23 Haziran 2019 tarihlerinde eleme usulü final müsabakalarına kaldı. Şampiyona’nın Finalleri’nde Yıldız Erkekler kategorisinde grup müsabakaları sonucunda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Ziraat Bankası, Halkbank, Arkas Spor, Bursa Tofaş Spor, İstanbul Okyanus Koleji finale kalan takımlar oldu. 2018 - 2019 Voleybol Sezonu Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası, 23 Haziran 2019 Pazar günü oynanacak final karşılaşması ile tamamlanacak. Karşılaşmaların ardından dereceye giren takımların kupa ve madalyaları takdim edilecek.

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