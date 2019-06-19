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Yıldız erkekler voleybol şampiyonası kura çekimi yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası Finali’nde kura çekimleri yapıldı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 16:21
Yıldız erkekler voleybol şampiyonası kura çekimi yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası Finali’nde kura çekimleri yapıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yıldız Erkekler Voleybol Türkiye Şampiyonası Finali’ne ev sahipliği yapıyor. 2018-2019 voleybol sezonu Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası teknik toplantı ve kura çekimi, Uluslararası Fuar Merkezi Akçakoca Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 18 takımın yöneticilerinin katıldığı teknik toplantıda kura çekimi ile 4’erli gruplar oluşturuldu. Toplantıya Türkiye Voleybol Federasyonu MHGK Başkanı Aziz Yener, Türkiye Voleybol Fedarasyonu Eğitim Kurulu Danışmanı Tarık Türker, Kocaeli Voleybol İl Temsilcisi Zülkarni Gülhan ve kulüp temsilcileri katıldı.


Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası’nda 2018-2019 Voleybol Sezonu Yıldız Erkekler Final müsabakaları 18-23 Haziran 2019 tarihleri arasında oynanacak. Final müsabakalarına katılacak 16 takım kura çekimi sonunda 4 grupta 18-20 Haziran 2019 tarihleri arasında eleme usulü finale kalmak için mücadele edecek. Gruplarda 1’inci ve 2’nci sırayı alan 8 takım ise 21-23 Haziran 2019 tarihlerinde eleme usulü final müsabakalarında karşı karşıya gelecek. Final müsabakaları gerçekleşmesinin ardından dereceye giren takımlara ödülleri törenle taktim edilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 18-23 Haziran 2019 tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen 2018-2019 Voleybol Sezonu Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Ziraat Bankası, Halkbank, Maliye Piyango, Arkas Spor, Pema Koleji, İstanbul BBSK, Bursa Tofaş Spor, Ankara TVF Spor Lisesi, İstanbul Okyanus Koleji, Antalya Alanya Bahçeşehir Koleji, Adana Seyhan Belediyesi, Tokat Belediye Plevne, Muş Yetiştirme Yurdu mücadele edecek.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 16:21
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