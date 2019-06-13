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Yıldız Entegre, "Çevre Ödülü"nün sahibi oldu

Yıldız Entegre’nin Akdeniz Tesisi, Mersin Çevre Ödülleri kapsamında Büyük Ölçekli İşletmeler Kategorisi’nde ikincilik ödülünün sahibi oldu

13 Haziran 2019 Perşembe 12:06
Yıldız Entegre, "Çevre Ödülü"nün sahibi oldu

İSTANBUL (AA) - Yıldız Entegre, Mersin Valiliği, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ve Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Mersin Çevre Ödülleri" kapsamında Büyük Ölçekli İşletmeler Kategorisi’nde ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Yıldız Entegre'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan "Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 3,4 milyar TL’yi aşan cirosuyla Türkiye’nin en büyük 45’inci sanayi şirketi ve orman ürünleri sektörünün lideri olan Yıldız Entegre, çevre ve verimliliğe yaptığı yatırımlarla da sektörüne öncülük etmeye devam ediyor.

Yıldız Entegre Mersin Valiliği, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ve Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Mersin Çevre Ödülleri" kapsamında Büyük Ölçekli İşletmeler Kategorisi’nde ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yönelik iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını sağlamak, başarılı uygulamaları ödüllendirerek iş dünyasına örnek oluşturmak ve teşvik etmek amacıyla düzenlenen "Mersin Çevre Ödülleri", Sanayide Fark Yaratanlar, KOBİ ve Büyük Ölçekli İşletmeler olmak üzere üç ayrı kategoride düzenleniyor.

Ödül kapsamında Yıldız Entegre Akdeniz Tesisi, Büyük Ölçekli İşletmeler kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi oldu. Ödülü Akdeniz Tesisi Müdürü Fevzi Kıdak, Mersin Vali Yardımcısı Mustafa Atsız’dan teslim aldı.

Dünyanın ve Türkiye’nin farklı yerlerinde üretim tesislerine sahip olan Yıldız Entegre, tüm tesislerinde çevreyi korumaya ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmaya dönük yatırımlar yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Entegre Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ercan Şahin, tüm faaliyetlerini "Ağacın İzinde" sloganıyla yürüttüklerini belirterek, "Akdeniz tesisimizin Mersin Valiliği’nden aldığı son ödülle sektörümüze öncülük etmenin gururunu yaşadık. Çevreye ve verimliliğe yaptığımız yatırımların bu tür prestijli kurumlar tarafından ödüllendirilmesi bizi çok mutlu ediyor. Ağacın izinde yürümeye ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:06
  1. Yıldız Entegre

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