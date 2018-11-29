THY- Noukşot
0553 313 94 23

Yıldız Dağları beyaza büründü

Trakya'da kimi yerlerde bin 31 metre yüksekliğe ulaşan Yıldız Dağları'nın eteklerine kadar karla kaplanmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı - Bölgede güzel görüntüler oluşturan kar, ulaşımda ise aksamalara neden oldu

29 Kasım 2018 Perşembe 18:32
Yıldız Dağları beyaza büründü

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'daki Yıldız Dağları, bölgede gece saatlerinde başlayarak etkisini sürdüren kar yağışının ardından beyaza büründü.

Bölgede etkili olan karın ardından, kimi noktaları bin 31 metre yüksekliğe ulaşan Yıldız Dağları, eteklerine kadar karla kaplandı.

Dağların eteklerindeki ormanlık alanların da beyaz örtüye bürünmesiyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

"Istranca Dağları" olarak bilinen Yıldız Dağları'nın en yüksek kesiminde bulunan Demirköy ilçesinde de karlı dağlar ve orman, güzel görüntüler oluşturdu.

Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (DAYKO) Demirköy Temsilcisi Nusret Türkkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yıldız Dağları'nın kış mevsiminde ayrı bir güzelliği bulunduğunu söyledi.

Yıldız Dağları'nın herkes tarafından görülmeye değer yerler olduğunu anlatan Türkkan, 345 bitki türünü barındıran, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanlarının da yer aldığı Yıldız Dağları'nın kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler sunduğunu ifade etti.

Türkkan, doğaseverleri ve fotoğrafçıları, Yıldız Dağları'nı görüntülemeye davet etti.

- Kar, ulaşımı aksattı

Öte yandan, bölgede güzel görüntüler oluşturan kar, sürücüler için ise zorlukları beraberinde getirdi.

Demirköy ilçesine gitmek isteyen bazı sürücüler, kar yağışına hazırlıksız yakalanınca dönmek zorunda kaldı.

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye kadar yükseldiği Mahyatepe mevkisine ulaşım güçlükle sağlanırken, Demirköy ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda da trafik kazaları meydana geldi.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, Kofçaz ve Demirköy ilçeleri ile Mahyatepe mevkisi ve Dereköy Gümrük Kapısı yolunda kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam etti. Jandarma ekipleri de kar lastiği olmayan araçların Demirköy ilçesine geçişine izin vermedi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Demirköy ilçesinde kar kalınlığı 10, Kofçaz ilçesinde 8, Dereköy Sınır Kapısı yolunda ise 5 santimetreye ulaştı.


Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 18:32
  1. kar yağışı
  2. trafik kazaları
  3. Yıldız Dağları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sputnik "Ukrayna savaş gemisinde silah bulundu" dedi, sosyal medya koptu!
    1. Sputnik "Ukrayna savaş gemisinde silah..
    2. Hak-İş Uluslararası Kısa Film..
    3. APA 11. Genel Kurulu
    4. Trump'ın eski avukatı Kongreye yalan..
    5. Kıbrıs Türk Ticaret Odasından..
    6. Hemofili, imparatorlukları çökerten..
    7. Suudilere bir şok daha! Yaptırım..
    8. Bomba iddia: AK Parti 7 ilde aday..
    9. SunExpress, Anadolu'yu Avrupa'ya..
    10. İran'da işçilerin "maaş" protestosu..
    11. "Türk Dünyası ve Sinema Kültürümüz..
    12. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
    13. GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli..
    14. Akdeniz enerji düzenleme birliğine..
    15. Kuveyt Irak'tan gıda maddesi ithalatı..
    16. Anadolu ve Rumeli evleri
    17. Çocuğunuz kaygılı ve öfkeli mi?
    18. Hamsili pilav tarifi
    19. APA 11. Genel Kurulu
    20. Çocuklardaki göz tembelliğine dikkat!
    Ankara'daki o belediye Gökçek'e verilecek
    Ankara'daki o belediye Gökçek'e verilecek
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?