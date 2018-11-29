Yıldız Dağları beyaza büründü

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'daki Yıldız Dağları, bölgede gece saatlerinde başlayarak etkisini sürdüren kar yağışının ardından beyaza büründü.



Bölgede etkili olan karın ardından, kimi noktaları bin 31 metre yüksekliğe ulaşan Yıldız Dağları, eteklerine kadar karla kaplandı.

Dağların eteklerindeki ormanlık alanların da beyaz örtüye bürünmesiyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

"Istranca Dağları" olarak bilinen Yıldız Dağları'nın en yüksek kesiminde bulunan Demirköy ilçesinde de karlı dağlar ve orman, güzel görüntüler oluşturdu.

Doğal Yaşamı Koruma Vakfı (DAYKO) Demirköy Temsilcisi Nusret Türkkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yıldız Dağları'nın kış mevsiminde ayrı bir güzelliği bulunduğunu söyledi.

Yıldız Dağları'nın herkes tarafından görülmeye değer yerler olduğunu anlatan Türkkan, 345 bitki türünü barındıran, Türkiye'nin ve Avrupa'nın kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan en büyük longoz ormanlarının da yer aldığı Yıldız Dağları'nın kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler sunduğunu ifade etti.

Türkkan, doğaseverleri ve fotoğrafçıları, Yıldız Dağları'nı görüntülemeye davet etti.

- Kar, ulaşımı aksattı

Öte yandan, bölgede güzel görüntüler oluşturan kar, sürücüler için ise zorlukları beraberinde getirdi.

Demirköy ilçesine gitmek isteyen bazı sürücüler, kar yağışına hazırlıksız yakalanınca dönmek zorunda kaldı.

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye kadar yükseldiği Mahyatepe mevkisine ulaşım güçlükle sağlanırken, Demirköy ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda da trafik kazaları meydana geldi.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, Kofçaz ve Demirköy ilçeleri ile Mahyatepe mevkisi ve Dereköy Gümrük Kapısı yolunda kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam etti. Jandarma ekipleri de kar lastiği olmayan araçların Demirköy ilçesine geçişine izin vermedi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Demirköy ilçesinde kar kalınlığı 10, Kofçaz ilçesinde 8, Dereköy Sınır Kapısı yolunda ise 5 santimetreye ulaştı.



