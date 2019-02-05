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Yıldız Dağı'nda olimpik sporcular yetiştirilecek

Sivas Valisi Salih Ayhan:- "Yetenek taramasının ardından seçilen 65 öğrenci, Yıldız Dağı'nda kayak eğitimi almaya başladı. Kendilerini geliştirerek, ülkemizi temsil eden, bayrağımızı dalgalandıran milli sporcular olma yolunda emin adımlarla ilerliyorlar"

05 Şubat 2019 Salı 18:08
Yıldız Dağı'nda olimpik sporcular yetiştirilecek

SİVAS (AA) - Sivas Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Kayak Sporunda Olimpik Sporcu Yetiştirme Projesi" kapsamında çocuklara kayak eğitimi verilmeye başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın parlayan yıldızı, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi yeni sezonda kayakseverleri misafir etmeye devam ederken, merkezde birbirinden önemli projeler de hayat bulmaya devam ediyor.

2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi kapsamında Kayak Sporunda Olimpik Sporcu Yetiştirme Projesi ile kentte 65 çocuğa kayak eğitimi verilmeye başlandı.

Sportif yetenek taraması ile 64 okulda belirlenen 5 bin 200 çocuk arasından 204 çocuk kayağa özgü testlere tabi tutuldu. Yapılan testler sonrasında 60 öğrenci ile engellilerin de topluma kazandırılması amacıyla 5 engelli çocuk, 5 yıl sürecek kayak eğitimi alacak. Öğrenciler alt disiplini ve kayaklı koşuda 2 branşta eğitim alacak.

Eğitim alan çocuklar kayak sezonun bitmesinin ardından ise yazın Kış Sporları Eğitim Merkezi'nde teknik ve kondisyon antrenmanlarına devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Valisi Salih Ayhan, kayağın Sivas'ta önemli bir spor dalı olacağını vurguladı.

Proje hakkında bilgi veren Ayhan, şunları kaydetti:

"Yetenek taramasının ardından seçilen 65 öğrenci Yıldız Dağı'nda kayak eğitimi almaya başladı. Kendilerini geliştirerek, ülkemizi temsil eden, bayrağımızı dalgalandıran milli sporcular olma yolunda emin adımlarla ilerliyorlar. Büyük titizlikle seçilen 65 çocuğumuzdan 5'i engelli. Bu çocuklarımız engelli kardeşlerimizin neler yapabileceğini herkese gösterecek ve kendileri için düzenleyecek yarışlarda boy gösterecekler. İlçelerimizde yaşayan yetenekli çocuklarımız da proje kapsamında değerlendirerek eğitimler verilecektir. Bu projeyi çok önemsiyoruz ve bunun devamlılığını sağlayacağız. Yıldız Dağı'ndan önemli kayakçılar yetişecek. Bunun temellerini atıyoruz. Çocuklarımızı tebrik ediyorum. Çok kısa sürede önemli yol katettiler. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 18:08
  1. Sivas
  2. Sivas Valisi Salih Ayhan
  3. Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi

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