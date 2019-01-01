Yıldırım'ın polis merkezine yeni yıl ziyareti

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçiminde yarışa girenlere başarılar dileyerek, "Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak ilçe adaylarımızla birlikte bu 3 aylık süre içinde hemşehrilerimizle sık sık bir araya geleceğiz, onların sesine kulak vereceğiz, dinleyeceğiz, az konuşacağız çok dinleyeceğiz ve İstanbul'un geleceğini birlikte planlayacağız." dedi.

Orhanlı Polis Merkezi'ni ziyaret eden Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, ömürden bir yılın daha gittiğini belirterek, 2019'un ülkeye, millete ve kardeşliğe hayırlar getirmesini ve güzel günlere vesile olmasını diledi.

Bugün önce Darülaceze'ye giderek oradaki yaşlılarla birlikte olduklarını, sonrasında ise Ümraniye teşkilatına giderek itfaiyecilerle vakit geçirip onlarla sohbet ettiklerini anlatan Yıldırım, "Dedik ki herkes evinde sıcak yuvasında yılbaşı eğlencesindeyken, onların rahatı için gecesini gündüzüne katan, 24 saat 7 gün hizmet yapan polislerimizi, bu 2018'den 2019'a girerken ziyaret edelim, yeni yıla birlikte girelim. Tuzla Orhanlı Karakolunda da İstanbul Emniyet Müdürü ve bu karakolda çalışan polis memuru arkadaşlarımıza beraber olduk, yeni yıla burada girdik ve böylece günü tamamlamış oluyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, bu vesileyle teşkilatın 40 bini aşan bütün mensuplarına da merkezi telsiz sisteminden yeni yıl mesajı verdiğini ifade ederek, şehitleri yad edip gazilere minnettarlıklarını sunduklarını söyledi.

Emniyet teşkilatının, bekçilerin ve diğer güvenlik güçlerinin, vatandaşın huzur ve güvenliği için gece gündüz, her türlü zorluğun üstesinden gelerek fedakarca görev yaptığını vurgulayan Yıldırım, bunun yakın şahidi olarak bugün burada olduklarını ifade etti.

Yıldırım, 2019'un daha güzel günler görecekleri bir yıl olması temennisinde bulunarak şunları kaydetti:

"31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin de İstanbul'umuz için, Türkiye'miz için güzel günlerin geleceği bir seçim olsun, yerel yöneticilerin seçileceği bu seçimde, bütün yarışa giren arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak ilçe adaylarımızla birlikte bu 3 aylık süre içinde hemşehrilerimizle sık sık bir araya geleceğiz, onların sesine kulak vereceğiz, dinleyeceğiz, az konuşacağız çok dinleyeceğiz ve İstanbul'un geleceğini birlikte planlayacağız diyorum hepinizi bir kez daha yeni yılını tebrik diyorum."