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Yıldırım'ın istifa kararına Karamollaoğlu'ndan ilk yorum

TBMM Başkanı ve AK Parti İBB Başkan adayı Binali Yıldırım'ın, başkanlık görevinden istifa edeceğini açıklamasıyla ilgili Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan ilk yorum geldi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 13:05
Yıldırım'ın istifa kararına Karamollaoğlu'ndan ilk yorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdiği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Milli Gazete'nin haberine göre, Karamollaoğlu, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'ndan istifa etme kararı hakkında, "Bunu baştan söylemiş olsaydı daha da güzel olurdu. Bu kararı açıklamış olması sevindirici. Böyle bir karar aldığı için tebrik ediyoruz" dedi.

Yıldırım'ın açıklaması

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün akşam katıldığı canlı yayın programında istifa tartışmalarına son noktayı koydu. Yıldırım programda yaptığı açıklamada, "İlk kez açıklıyorum. Adaylık müracatımın yapıldığı andan itibaren görevimi bırakıyorum. Benim için Meclis Başkanlığı meselesi 18 Şubat tarihi itibarıyla tamamdır. Görevimi tamamlamış olacağım" dedi.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 13:05
  1. İstanbul
  2. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  3. Temel Karamollaoğlu
  4. Saadet Partisi

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