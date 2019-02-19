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Yıldırım esprileriyle sosyal medyada gündem oldu! 'Onu da yaptım'

Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, TRT’de katıldığı programa esprileri ile damga vurdu. Yıldırım'ın Ilgaz Dağı'na tırmanma esprisi sosyal medyada gündem oldu.

19 Şubat 2019 Salı 08:20

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TRT'de konuk olduğu Çay-Simit-Sohbet programında İstanbul macerasını ve İstanbul'la ilgili projelerini anlattı.

Programa eşi Semiha Yıldırım ile birlikte katılan Binali Yıldırım'ın esprileri sosyal medyada gündem oldu.

"Onu da yaptım"

Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı döneminde hizmete açılan Ilgaz Dağı Tüneli için yapmış olduğu "Onu da yaptım" espirisi sosyal medyada "Reis yine formunda" yorumlarına neden oldu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 08:20
  1. İstanbul
  2. Binali yıldırım
  3. Ilgaz dağı
  4. espri

YORUM YAZ

  • AK SNİPERAK SNİPER31 dk önce
    fetöcüler kuduruyor, bir fırsat bulurlarsa bir kaşık suda 40 milyonu boğacaklar, maşallah dillerinden kobra zehri akıyor :) sinsi, çok yüzlü, korkak, hain, meclis bombalayan, nursuz, sahtekar, siyon ve vatikan hizmetkarı, papazı bulmuş , insan içine çıkamaz olmuş, moron, hırsız, gaspçı, dalavereci, bencil, kendilerine tapana, asrın cehennemlikleri, münafık yılanlar...şekil a sitede istifra eden fetö cucukları
  • Cüneyt BeyazCüneyt Beyaz1 sa önce
    birde bakanlığı zamanında ki,hızlandırılmış tren hadisesini anlatsa
  • kendi cebikendi cebi1 sa önce
    Kendi cebindenverdi heralde.Kaei koca maşallah suratlarından kalite ve asillik akıyor.

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