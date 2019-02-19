Yıldırım esprileriyle sosyal medyada gündem oldu! 'Onu da yaptım'

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, TRT'de konuk olduğu Çay-Simit-Sohbet programında İstanbul macerasını ve İstanbul'la ilgili projelerini anlattı.

Programa eşi Semiha Yıldırım ile birlikte katılan Binali Yıldırım'ın esprileri sosyal medyada gündem oldu.

"Onu da yaptım"

Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı döneminde hizmete açılan Ilgaz Dağı Tüneli için yapmış olduğu "Onu da yaptım" espirisi sosyal medyada "Reis yine formunda" yorumlarına neden oldu.