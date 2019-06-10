Yıldırımın düştüğü çiftlikte yaklaşık 500 hindi telef oldu Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir hindi üretim çiftliğine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir hindi üretim çiftliğine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaklaşık 500 hindi telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Tepecik beldesi yakınlarında Hakan Şahin’e ait hindi üretim çiftliğine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı, sağlık görevlileri ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede büyüdü ve hindi üretim çiftliği kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonunda yaklaşık 500 yavru hindinin telef olduğu bilgisi edinildi.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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