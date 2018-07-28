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Meclis Başkanı Yıldırım'dan Yunanistan'a taziye mektubu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Yıldırım, Yunanistan'da meydana gelen büyük yangın faciasına ilişkin Yunanistan Parlamentosu Başkanı Voutsis'e bir taziye mektubu gönderdi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:21
Meclis Başkanı Yıldırım'dan Yunanistan'a taziye mektubu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Yunanistan'da meydana gelen yangına ilişkin, Türkiye’nin bu zor zamanda Yunan halkı ile destek ve dayanışma içerisinde olduğunu bildirdi.

Meclis Başkanı Yıldırım, Yunanistan Parlamentosu Başkanı Nikolaos Voutsis'e bir taziye mektubu gönderdi.

''TÜRKİYE, YUNAN HALKI İLE DAYANIŞMA İÇERİSİNDEDİR''

Mektubunda, Atina’daki yangınlar neticesinde birçok ölü ve yaralının bulunduğunu derin teessürle öğrendiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Felaketin yaralarının bir an önce sarılabilmesini yürekten arzu eder, şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri adına hayatını kaybedenlerin kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim.

Türkiye’nin bu zor zamanda Yunan halkı ile destek ve dayanışma içerisinde olduğunu belirtmek isterim. Bu vesileyle Zat-ı Alinize, Yunanistan Parlamentosu'nun tüm değerli üyelerine ve Yunanistan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletir, en derin saygılarımı sunarım."

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:21
  1. Binali Yıldırım
  2. Nikolaos Voutsis
  3. Yunanistan'da orman yangını
  4. Türkiye Büyük Millet Meclisi
  5. TBMM

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