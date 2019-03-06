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Yıldırım'dan "Ulaşım Asistanı" projesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın "Ulaşım Asistanı" projesinin detayları paylaşıldı

06 Mart 2019 Çarşamba 14:23
Yıldırım'dan "Ulaşım Asistanı" projesi

İSTANBUL (AA) - AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın, "Akıllı İstanbul" projeleri içinde navigasyon uygulaması "Ulaşım Asistanı" projesinin detayları paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, dünyada milyonlarca insanın yönünü, cep telefonuna yüklü uygulamalar sayesinde bulduğu ancak uygulamaların yeterince yerel olmaması dolayısıyla sıkıntılar yaşanabildiği, Yıldırım'ın, bu ihtiyacı karşılamak için "Ulaşım Asistanı" projesini hayata geçireceği belirtildi.

"Ulaşım Asistanı"nda, tüm toplu taşıma araçlarıyla (kara, deniz ve raylı sistemler) birlikte bisiklet ve özel araç kullanımını da barındıran, kullanıcıya en verimli ulaşım yöntemlerini, ücretleriyle beraber listeleyeceği kaydedilirken, şöyle denildi:

"Ulaşım Asistanı, İTaksi, İServis, İstikamet, İBus ve İVip alt uygulamalarını da içeren bir toplu ulaşım uygulaması olacak. Akıllı telefon uygulaması olarak çalışacak sistem, aktarma merkezleri ve büyük duraklara da kiosk olarak yerleştirilecek.Örneğin Avcılar’dan Sancaktepe’ye gideceksiniz.Yola çıkış ve varış noktaları girildiğinde asistan, zaman ve fiyat optimizasyonları ile en verimli rotayı önerecek.
Daha da önemlisi, varmak istenilen yer için ne zaman yola çıkılması gerektiğini yapay zeka ve günlük trafik ortalamalarını değerlendirerek önerecek. (Örneğin bir bölgede her gün trafiğin 13:30’dan sonra açıldığını bildiği için ‘şu an trafik yoğun ama yarım saat sonra açılır’ diyecek)Tüm toplu taşıma araçlarıyla (kara, deniz ve raylı sistemler) birlikte bisiklet ve özel araç kullanımını da alternatif olarak sunacak.
Kullanıcıya en verimli ulaşım yöntemleri, ücretleriyle beraber listelenecek."

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 14:23
  1. Akıllı İstanbul
  2. Binali Yıldırım
  3. Ulaşım Asistanı

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