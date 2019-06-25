Binali Yıldırım'dan Twitter'da dikkat çeken değişiklik!
23 Haziran'da AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım, Twitter'da biyografisini "AK Parti İzmir Milletvekili" olarak değiştirdi.25 Haziran 2019 Salı 10:13
AK Parti tarafından bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesi sonrası Twitter'da biyografisini güncelledi.
Yüzde 44.99 oy oranıyla yarışı ikinci sırada tamamlayan Yıldırım, "Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı" olan biyografisini, "AK Parti İzmir Milletvekili" olarak değiştirdi.
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