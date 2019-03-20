0553 313 94 23

Yıldırım'dan TFF'ye ziyaret

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonunu ziyaret etti

20 Mart 2019 Çarşamba 19:18
Yıldırım'dan TFF'ye ziyaret

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) ziyaret etti.

Riva'da TFF ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan iki okulun açılış töreni gerçekleştiren Yıldırım, aynı yerde bulunun TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerini ziyarette bulundu.

Yıldırım'ın iletişim ofisi tarafından verilen bilgiye göre, AK Parti İBB Başkan adayı, Arnavutluk-Türkiye maçı öncesi Türkiye Milli Takımı Futbolcularına kısa bir konuşma yaparak başarılar diledi. Yıldırım, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Milli Takım Futbolcuları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Burada Yıldırım'a "34 numaralı Binali Yıldırım" yazılı Milli Takım forması hediye edildi.

TFF ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, esik Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın yer aldı.

Gün içerisinde seçim çalışmalarını sürdüren Yıldırım, AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı ile MHP Beykoz İlçe Başkanlığını ziyaretlerini de basına kapalı gerçekleştirdi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 19:18
  1. Milli Takım
  2. Riva
  3. Türkiye Futbol Federasyonu
  4. ziyaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizli Acıpayam'da 5,5 büyüklüğündeki deprem
    1. Denizli Acıpayam'da 5,5 büyüklüğündeki..
    2. Mısır'da anayasa değişikliği..
    3. Adana'da seyir halindeki otomobil alev..
    4. Fenerbahçe, milli arada hazırlıklarına..
    5. 'Dur Yolcu' şiiri kime ait? Akit..
    6. "Ürdün Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye..
    7. "Tankın önünde eğilmeyenlerin zilletin..
    8. Devlet Bahçeli o isimlere seslendi:..
    9. Manavgat'ta kamyonetin çarptığı kadın..
    10. Yıldırım'dan TFF'ye ziyaret
    11. TCDD 2019 sürekli işçi alımı sözlü..
    12. Asayiş koordinasyon toplantısı
    13. Gaziantep'te PKK propagandasına 8..
    14. Konyaspor'da, Medipol Başakşehir maçı..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı
    16. Kaçak Hint milyarder Londra'da..
    17. Elbistan'da "Recep Tayyip Erdoğan..
    18. Musa Anter cinayeti davası
    19. Cinsel saldırı şüphelisi, yasak..
    20. 5 adet tam donanımlı kara ambulansı..
    21. Bakan Kurum’dan Denizli’deki depreme..
    22. Türk Kızılayı deprem bölgesinde
    23. Bafra’da Millet Kıraathanesi açıldı
    24. Beşiktaş Belediyesinden eğitime destek
    25. Okulda kalp krizi geçiren öğretmen..
    26. Memur-Sen Vali Kaymak’ı ağırladı
    27. Ordu’da 3 araç birbirine girdi: 5..
    28. Araç stepnesine saklanmış 6 adet..
    29. Fenerbahçe, eksik çalıştı
    30. Erzincan’da çöp gazından, elektrik..
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"